Hanoi (VNA)- De las 6:00 a las 19:00 (hora local) de hoy, Vietnam registró tres mil 657 casos nuevos del COVID-19, incluidos 22 importados y tres mil 635 por contagios locales.De las infecciones comunitarias, Ciudad Ho Chi Minh detectó mil 542 casos, seguida por Binh Duong (636), Long An (448), Dong Nai (157), Can Tho (151), Khanh Hoa (139), Ba Ria-Vung Tau (133), Hanoi (81), Dong Thap (67), Da Nang (65), Tra Vinh (36), Hau Giang (28), Phu Yen (23), Ben Tre (18), Binh Thuan (17), An Giang (16), Quang Nam (13), Binh Phuoc (12), Ninh Thuan (11), Vinh Phuc (nueve), Dak Lak (ocho), Gia Lai y Quang Ngai (seis en cada localidad), Ha Tinh (cinco), Dak Nong y Hoa Binh (con dos), Lam Dong, Thanh Hoa, Hai Duong y Bac Ninh (con uno).Hasta la fecha, el país reportó 137 mil 62 pacientes del COVID-19 , de ellos dos mil 235 fueron importados y 134 mil 827 se infectaron en la comunidad. El número de los recuperados fue de 35 mil 484 casos.A partir del 27 de abril, se realizaron cinco millones 853 mil 565 pruebas para detección del virus SARS-CoV-2 para 16 millones 900 mil 185 personas.Un total de cinco millones 529 mil 898 dosis fueron administradas, de esta cifra cuatro millones 983 mil 496 recibieron una dosis y el resto completó el ciclo de dos. /.