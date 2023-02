Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Ginebra (VNA) – El diario suizo Tribune de Gèneve publicó recientemente un artículo en el que destaca a Vietnam como un nuevo destino para las empresas extranjeras.Según el artículo, Vietnam registró el crecimiento económico más fuerte en Asia en 2022 luego de un período de cierre debido a la pandemia de la COVID-19. Suiza está bien posicionada para aprovechar las ventajas generadas por la economía vietnam ita. El comercio bidireccional alcanzó 3,2 mil millones de dólares en 2020.Cientos de empresas suizas han estado entre los inversores europeos más importantes presentes en Vietnam. En particular, el sector de equipos industriales suizo s debería aprovechar plenamente la creciente tendencia de los productos "Hecho en Vietnam".De acuerdo con el texto, el auge industrial en la nación indochina se puede sentir claramente al ingresar al Parque Industrial Van Trung, que se encuentra a una hora en automóvil al norte de Hanoi.Temprano en la mañana, mucha gente hacía fila frente a la oficina de reclutamiento de Foxconn, el subcontratista más famoso de Apple. Frente a un gran dormitorio para trabajadores, también hay un gran cartel con un aviso de que Foxconn está contratando a 10 mil empleados con condiciones laborales favorables, relató.Foxconn no es la única fábrica que contrata a un gran número de trabajadores. No muy lejos, la empresa LuxShare anuncia que necesitará a 13 mil nuevos empleados. Un proveedor de automóviles busca 700 puestos elegibles, mientras que un fabricante de paneles solares informa sobre la contratación de seis mil trabajadores.Grandes zonas industriales están siendo construidas y absorbidas por fabricantes de electrónica avanzada, dice el artículo.El gigante surcoreano de electrónica Samsung inauguró un nuevo centro de investigación y desarrollo en Hanoi, en diciembre de 2022. También planea invertir alrededor de 3,2 mil millones de dólares para producir semiconductores en una provincia vecina.La empresa estadounidense de equipos de semiconductores, Amkor Technology, pronto abrirá una fábrica cerca del aeropuerto. Mientras la firma Pegatron de Taiwán (China), que produce componentes para el fabricante de automóviles eléctricos Tesla y ensambla iPhones, recientemente comenzó a operar cerca de la bahía de Ha Long.El artículo atribuyó la mencionada atracción de Vietnam a varios factores, como un entorno de inversión estable, 15 acuerdos de libre comercio que el país rubricó con socios, incluido uno firmado en 2020 con la Unión Europea (UE), que ayudaron a la nación sudesteasiática a convertirse en un centro de producción industrial a costos asequibles.Los inversionistas extranjeros califican a Vietnam como una de las principales prioridades para la inversión. Por lo tanto, el país seguirá siendo testigo del surgimiento de super fábricas en el futuro, concluyó./.