Hanoi (VNA)- Las empresas vietnamitas de tecnologías digitales se han desarrollado con fuerza en los últimos años, dando lugar a la incorporación de avances en varios aspectos de la vida cotidiana en el país.



Después de más de tres décadas de fundación, el grupo vietnamita Viettel se ha convertido en la corporación líder en el sector de las telecomunicaciones en la nación indochina, y ha afirmado su posición no solo en el mercado interno, sino también en el ámbito internacional.



De acuerdo con Nguyen Thanh Nam, subdirector general de Viettel, la compañía obtiene ingresos promedios de unos 20 mil millones de dólares, con mil 800 millones de ganancias.



Destacó, además, que el grupo se encuentra en la lista de las mayores 500 marcas en el mundo en los últimos años.



En el campo de las telecomunicaciones, la marca Viettel ocupa el puesto número uno en el Sudeste Asiático y la posición 28 en el mundo, agregó.



El subdirector general explicó que la corporación se enfoca en construir un ecosistema de plataformas tecnológicas diversificado, que cubre muchos campos, tales como las finanzas, la salud, la educación y la construcción de urbes inteligentes.



En 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, Viettel constituyó una de las primeras unidades de tecnologías de la información en Vietnam en implementar aplicaciones y software para apoyar a los ciudadanos con servicios médicos remotos (Telesalud), apuntó.



Al mismo tiempo, el grupo lanzó en diciembre pasado el servicio experimental de 5G para los teléfonos móviles, y se esfuerza por perfeccionarlo este año con fines comerciales.



Por otra parte, Truong Gia Binh, presidente del Consejo Directivo de la empresa vietnamita de telecomunicaciones FPT, instó a las empresas nacionales a adoptar estrategias de transformación digital para adaptarse a los nuevos cambios en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial.



En opinión de Gia Binh, las fuerzas laborales en el sector de las tecnologías de la información de Vietnam se pueden comparar con los países desarrollados.



Con esa ventaja, las empresas nacionales tienen la oportunidad de acelerar el proceso de transformación digital en el país, y en el futuro cercano ofrecerán sus servicios a otras naciones en la región, resaltó.



Al comentar las experiencias en ese sector, Nguyen Hoang Phuong, directora general de la empresa de transporte Be Group, otro ejemplo de éxitos de las compañías tecnológicas en Vietnam, señaló la visión de la entidad de convertirse en una red integrada de transporte, logística, finanzas y viajes.



Puntualizó que la aplicación Be posee actualmente un 30 por ciento de la participación de mercado en los servicios de transporte solicitados en línea en Vietnam, lo cual, apuntó, es un gran esfuerzo de la empresa para competir con otros gigantes tecnológicos extranjeros como Grab.



Según expertos, los productos de tecnologías hechos en Vietnam sirven como base para que el país logre avances en la construcción de la economía, la sociedad y el gobierno digitales, con el fin de mejorar los ingresos y la calidad de vida de los pobladores./.

