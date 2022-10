Hanoi (VNA) El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Vuong Dinh Hue, sostuvo conversaciones hoy aquí con el presidente del Senado de Camboya , Samdech Say Chhum, quien se encuentra de visita oficial de tres días a Vietnam.En la cita, el dirigente camboyano expresó su convicción de que la visita contribuirá a consolidar las relaciones de solidaridad y cooperación entre los dos cuerpos legislativos, que será una oportunidad para celebrar el 55 aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países.Al enfatizar la larga tradición de amistad y cooperación entre los dos países, agradeció al Partido, Estado, Ejército y pueblo vietnamitas por su tremendo apoyo a la causa justa del pueblo camboyano durante todos los períodos de la historia.Afirmó que Camboya siempre mantiene una posición inalterable en el cultivo de las relaciones de solidaridad, amistad y desarrollo entre El presidente del Senado de Camboya agradeció al Partido, al Estado, al Ejército y al Pueblo vietnamitas por brindar un tremendo apoyo a la causa justa del pueblo camboyano en todos los períodos históricos.Afirmó que Camboya siempre mantiene su postura constante de cultivar la solidaridad y la amistad entre los dos pueblos de acuerdo con el lema de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo.También agradeció a la AN vietnamita por ayudar al Senado de Camboya con el equipo y la capacitación del personal.Como Camboya será sede de la 43ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA 43), deseaba dar la bienvenida al presidente del Parlamento vietnamita, Vuong Dinh Hue, a la reunión de noviembre.Vuong Dinh Hue, por su parte, agradeció a Camboya por su valioso apoyo a Vietnam en el pasado y en el presente, y destacó que a pesar de las incertidumbres globales y regionales, la amistad de larga data y la cooperación integral entre Vietnam y Camboya serán para siempre un activo invaluable que debe nutrirse y transmitirse a las generaciones futuras.Los dos líderes estimaron que, a pesar de los efectos devastadores de la epidemia de COVID-19, los desarrollos complejos e impredecibles de la situación mundial, el valor de intercambio comercial entre Vietnam y Camboya en los primeros ocho meses de 2022 alcanzó los 7,7 mil millones de dólares, un 19 por ciento más que el mismo período de 2021.Vietnam es el principal inversionista en ASEAN y uno de los principales inversionistas en Camboya y también el mayor proveedor de turismo de Camboya, precisaron.Vietnam está listo para cooperar ampliamente con Camboya en capacitación y desarrollo de la fuerza laboral, incluidos los niveles de pregrado y posgrado, dijo Vuong Dinh Hue.Sugirió mejorar la eficiencia de la educación-capacitación bilateral para los estudiantes, incluido impulsar el establecimiento de la Facultad de Estudios Vietnamitas en la Universidad Real de Phnom Penh, mejorando así la calidad de los estudiantes camboyanos que van a estudiar en Vietnam.Dado que la demarcación y colocación de marcadores fronterizos en el continente entre Vietnam y Camboya se ha completado en un 84 por ciento, Vuong Dinh Hue propuso que ambas partes se concentren en completar el trabajo restante para construir una frontera de paz, cooperación y desarrollo.También sugirió promover negociaciones sobre un nuevo acuerdo sobre regulaciones de gestión fronteriza en reemplazo del acuerdo de 1983, y hablar para llegar a un acuerdo sobre puertas fronterizas y regulaciones sobre la gestión de puertas fronterizas.Deseó que la parte camboyana creara condiciones favorables para la emisión de documentos legales a los camboyanos de origen vietnamita, así como que ofrezca el apoyo a las empresas vietnamitas en el país.Expresó el deseo de que se firmara un acuerdo sobre la resolución de cuestiones relacionadas con los nacionales de cada país de acuerdo con el derecho internacional y las condiciones de las dos naciones.Al destacar la coordinación bilateral en los foros internacionales, regionales y subregionales de la ASEAN, Vuong Dinh Hue afirmó que Vietnam apoya a Camboya en su capacidad como presidente de la ASEAN y AIPA 2022.Consideró que las cumbres 40 y 41 de la ASEAN y AIPA-43 programadas para noviembre en Phnom Penh sería un éxito, haciendo contribuciones importantes para construir la comunidad ASEAN y mejorar la reputación y posición internacional de Camboya.El máximo legislador vietnamita sugirió que ambas partes fortalezcan los intercambios y las consultas sobre temas estratégicos relacionados con la seguridad: el desarrollo de la región y de cada país, esforzarse por mantener la solidaridad, la unidad y afirmar el papel central de la ASEAN en los temas de seguridad regional.Propuso defender la postura principal de la ASEAN en el Mar del Este, como garantizar la seguridad, la protección y la libertad de navegación y sobrevuelo, mejorando la construcción de confianza de acuerdo con el derecho internacional; resolver disputas por medios pacíficos de conformidad con el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS), cumplir estricta y plenamente con la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y pronto llegar a un acuerdo sustantivo, eficaz y eficiente Código de Conducta al respecto (COC).Solicitó que los Protocolos suscritos y los acuerdos de cooperación en materia de seguridad-defensa nacional se cumplan de manera efectiva. La colaboración en la seguridad fronteriza y la lucha contra los delitos y las entradas y salidas ilegales será más efectiva mientras se completa pronto un Plan Maestro para conectar las dos economías hasta 2030.Vuong Dinh Hue agradeció a las agencias camboyanas por estrechar la colaboración con Vietnam para rescatar a ciudadanos vietnamitas que fueron engañados y obligados a realizar trabajos ilegales en varios establecimientos comerciales administrados por extranjeros en Camboya. Sugirió que ambas partes continúen trabajando juntas en este tema.En la oportunidad, pidió a Camboya que continúe con la asistencia en la búsqueda y repatriación de restos de soldados vietnamitas voluntarios y expertos en el país.Instó a los dos gobiernos a firmar pronto un acuerdo comercial fronterizo, implementar efectivamente el Memorando de Entendimiento sobre el desarrollo y la conectividad de la infraestructura comercial fronteriza, el Acuerdo sobre Promoción y Protección de Inversiones y el Acuerdo para Evitar la Doble Tributación.Ambas partes acordaron de fomentar la colaboración entre la AN vietnamita y el Senado de Camboya para mejorar la eficiencia de la cooperación entre los dos gobiernos y pueblos, al tiempo que se ofrece apoyo mutuo en los foros interparlamentarios regionales y mundiales.Prometieron mantener reuniones de todos los niveles para compartir experiencias profesionales en la elaboración de leyes, supervisión y decisión sobre los asuntos importantes del país.Se mantendrá el intercambio de delegaciones a través de los canales de diplomacia de Partido, Estado, AN, Gobierno y Pueblo con el fin de consolidar la confianza política entre ambas naciones. Los acuerdos de alto nivel de los líderes de las dos Partes y países se implementarán de manera efectiva para profundizar los lazos políticos bilaterales.El mismo día, el presidente del Parlamento, Vuong Dinh Hue, ofreció un banquete para Say Chhum y la delegación camboyana de alto rango./.