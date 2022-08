Hanoi (VNA) - Vietnam y China negocian para desarrollar protocolos fitosanitarios destinados a ocho tipos de frutas vietnamitas exportadas al país vecino.Actualmente, Vietnam tiene 11 tipos de frutas que se exportan a través de canales oficiales a China. De estas frutas, Vietnam ha firmado con China protocolos sobre requisitos fitosanitarios para tres tipos, incluidos el mangostán, la maracuyá y el durián.Mientras tanto, Vietnam aún no ha firmado los protocolos sobre requisitos fitosanitarios para otras ocho frutas exportadas, incluidas bananas, mangos, lichis, longanes, sandías, pitahaya, jackfruits y rambutanes.Luong Ngoc Quang, de la División de Cooperación Internacional y Comunicaciones del Departamento de Protección Vegetal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, informó que su Departamento se está coordinando con el Departamento General de Aduanas de China para completar la negociación sobre intercambios técnicos y elaboración de protocolos fitosanitarios para las ocho frutas.Según él, la firma de los protocolos traerá muchos resultados comerciales positivos a largo plazo porque todas las actividades comerciales de esas frutas se realizarán a través de un contrato. Eso ayudará a estabilizar la producción y los precios. Si los frutos no cumplen con los requisitos de calidad firmados en el contrato, los socios pueden negarse a recibir los bienes.“Para promover la exportación oficial de productos frutícolas a China, Vietnam necesita construir áreas de cultivo elegibles e instalaciones de empaque y administrar estrictamente el uso de pesticidas. El Departamento de Protección Vegetal ha recomendado estos temas y ha estado mejorando la capacitación para las localidades", dijo Quang.Con el fin de exportar fruta fresca al mercado chino, los productores y exportadores deben cumplir con la normativa en materia fitosanitaria, inocuidad alimentaria y trazabilidad.Los envíos de áreas de cultivo o instalaciones de empaque que no se hayan registrado para tener códigos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no están autorizados por la Administración General de Aduanas de China (GACC) para importar a esa nación.El código de área de cultivo es una condición necesaria y obligatoria para exportar frutas a China y también deviene uno de los factores para la trazabilidad del producto.Además, si China descubre envíos infectados, puede negarse a importarlos, destruirlos o aplicar tratamientos fitosanitarios.Mientras tanto, China rechazará o destruirá todas las importaciones de frutas que tengan residuos de pesticidas u otras sustancias tóxicas que excedan los estándares de salud y seguridad de China Al mismo tiempo, GACC notificará de inmediato al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y podrá suspender las importaciones de esa zona de cultivo o empresa a China, o incluso ese tipo de fruta de Vietnam, según la situación./.