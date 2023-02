El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam, recibe a la representante de Comercio estadounidense, Katherine Tai (Foto: VNA)

Panorama de la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam, pidió fortalecer la cooperación con Estados Unidos en la prevención y lucha contra los delitos transnacionales y económicos, al recibir en Hanoi a la representante de Comercio estadounidense, Katherine Tai.En una reunión, efectuada la víspera, el titular dijo que la visita de la delegación estadounidense a Vietnam muestra la voluntad y compromiso del país norteamericano de discutir y abordar temas comerciales de interés mutuo, mantener y promover la cooperación binacional, en general, y los nexos económicos y comerciales, en particular, con miras al décimo aniversario de la asociación integral bilateral en este año.Estados Unidos es actualmente uno de los principales socios comerciales de Vietnam, destacó, y agregó que tales logros se alcanzaron gracias a la proactividad y la visión estratégica de los dos gobiernos, así como la coordinación activa y efectiva entre las agencias relevantes de ambos países.El Partido, el Estado y el Gobierno de Vietnam crean constantemente condiciones favorables para las empresas extranjeras y aquellas con inversión foránea, incluidas las estadounidenses, así como apoyan los esfuerzos para profundizar las relaciones bilaterales, además de los mecanismos e iniciativas de cooperación multilateral liderados por Estados Unidos que son beneficiosos para la garantía de la paz, la estabilidad y el desarrollo en el mundo y la región, incluido el Marco Económico del Indo-Pacífico (IPEF)", afirmó.Entre los cuatro pilares del IPEF, la economía digital, la cadena de suministro, la infraestructura y la energía limpia son todas áreas potenciales de Vietnam, que ayudan a este país a desarrollar una conectividad sincrónica con otros estados de la región, sin embargo, la nación indochina necesita apoyo para acceder al mercado y atraer inversiones de Estados Unidos, señaló.Con el fin de promover aún más la cooperación económica, comercial y de inversión entre los dos países, To Lam instó a la parte estadounidense a considerar, apoyar y crear condiciones favorables en términos financiero, tecnológico y de desarrollo laboral en campos donde Vietnam tiene necesidades, como economía digital, alta tecnología, energía limpia, atención médica, medio ambiente e infraestructura.También propuso estudiar y reforzar la cooperación bilateral y multilateral en la prevención y lucha contra las noticias falsas, especialmente en el contexto de un fuerte desarrollo de las plataformas de redes sociales y tecnologías avanzadas.Además, Estados Unidos debe trabajar en estrecha colaboración con los organismos vietnamitas de ejecución de la ley para la investigación, el intercambio y la verificación de información sobre casos económicos que involucren elementos extranjeros, así como el manejo estricto de las infracciones.Por su parte, Katherine Tai reveló que se promoverán fuertemente los "pilares comerciales" entre ambos países este año, especialmente en el comercio electrónico.La funcionaria mencionó algunos contenidos básicos del IPEF y enfatizó la importancia de generar confianza entre los socios, fortalecer la transferencia de tecnología digital, prevenir actividades comerciales desleales y acelerar la recuperación del comercio digital para los países de la región.Además, apreció el progreso y los logros de Vietnam en la protección de los derechos de propiedad intelectual y sugirió que las dos partes intercambien expertos para trabajar en este renglón./.