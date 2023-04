Nueva Delhi (VNA)- El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy una reunión con el asesor de seguridad nacional de India, Ajit Kumar Doval, en la cual ambos se comprometieron a fortalecer la asociación estratégica integral bilateral, especialmente en áreas estratégicas como seguridad y defensa.Los dos funcionarios enfatizaron los resultados del segundo Diálogo de Seguridad Vietnam- India celebrado en septiembre de 2022 en Nueva Delhi, y acordaron promover aún más los programas de cooperación para mejorar la capacidad de formación al personal del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam.Tras destacar la importancia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, reafirmaron su apoyo a la preservación de la paz, estabilidad y seguridad de navegación marítima y aérea en la región del Indo-Pacífico.Abogaron por resolver las disputas por medios pacíficos, respetar el derecho internacional, no utilizar o amenazar con la utilización de la fuerza, y no cambiar el statu quo de manera unilateral.Además, intercambiaron sus puntos de vista sobre la situación regional y mundial.En el marco de su visita en la India, To Lam realizó una visita de cortesía al vicepresidente Shri Jagdeep DhanKhar y el ministro de Estado del Interior, Nityanand Rai; y colocó una ofrenda floral ante el Monumento del Presidente Ho Chi Minh en Nueva Delhi. /.