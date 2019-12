El presidente de Myanmar, U Win Myint , y el primer ministro de Vietnam , Nguyen Xuan Phuc, pasaron revista a la guardia de honor (Fuente: VNA)

Naypyidaw, 18 dic (VNA)- Vietnam y Myanmar emitieron hoy aquí una declaración conjunta, en ocasión de la visita oficial del primer ministro Nguyen Xuan Phuc a Naypyidaw, para reafirmar la determinación de fortalecer la asociación de cooperación integral bilateral.Según el texto, durante su estancia de tres días hasta hoy en Myanmar, el premier vietnamita sostuvo encuentros por separado con distintos dirigentes anfitriones, durante los cuales, ambas partes manifestaron su satisfacción por la asociación de cooperación integral binacional, establecida en 2017 en ocasión de la visita a Naypyidaw de Nguyen Phu Trong, en calidad de secretario general del Partido Comunista de Vietnam.Por otro lado, aplaudieron los resultados positivos del viaje a Vietnam del presidente myanmeno, U Win Myint, en mayo pasado, en ocasión de su participación en la celebración del Día Vesak de las Naciones Unidas 2019 en el país indochino.Las dos partes acordaron intensificar la coordinación bilateral para la organización de actividades destinadas a conmemorar el 45 aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales (28 de mayo), y promover el intercambio pueblo a pueblo.En la ocasión, dirigentes de los dos países subrayaron la importancia de los mecanismos de cooperación binacional y destacaron resultados de la novena reunión de la Comisión Conjunta, efectuada en marzo pasado en Hanoi; y la décima sesión del Subcomité Conjunto sobre comercio, celebrado en Myanmar en septiembre del presente año; así como de la Consulta política a nivel viceministerial entre las dos cancillerías, que tuvo lugar en noviembre pasado en la capital vietnamita.Por otra parte, coincidieron en la necesidad de impulsar el intercambio de delegaciones de sectores defensa y seguridad, y los mecanismos de colaboración, incluido el pronto establecimiento de un Diálogo de política de defensa a nivel de viceministros y subjefe de Estado Mayor General en 2019.Las dos partes patentizaron la disposición de intensificar la lucha contra la delincuencia, en especial el terrorismo, la trata de personas, y otros asuntos de la seguridad no convencional; y los lazos en la protección del entorno acuático y la gestión de los recursos transfronterizos.Asimismo, ratificaron el compromiso de no permitir que ningún individuo u organización use el territorio de un país para realizar actividades que perjudiquen al otro y propusieron a los órganos involucrados concluir con prontitud un Memorando de Entendimiento sobre asistencia mutua en asuntos penales.En el documento, ambas partes enfatizaron la importancia de mejorar la conectividad entre las dos economías, en el contexto marcado por el incremento del proteccionismo en la región y el mundo; y expresaron su satisfacción por la colaboración bilateral en comercio e inversión, con un trasiego mercantil que alcanzó los 1,05 mil millones de dólares en 2019, superando la meta de mil millones de dólares trazada para 2020.Vietnam es actualmente el séptimo mayor inversor extranjero en Myanmar con 18 proyectos valorados en 2,2 mil millones de dólares.Las dos partes corroboraron su empeño en duplicar la inversión de Vietnam en Myanmar a través de una estrategia de cooperación económica integral, que se establecerá para finales de 2020.Con el fin de cumplir ese objetivo, la parte myanmena reafirmó su disposición de considerar con prontitud las propuestas de Vietnam referentes a la simplificación de los trámites del despacho de aduanas y de cuarentena de mercancías, a la reducción de la lista de productos importables con obligación de obtener licencias según las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y al establecimiento de un parque industrial.Vietnam también exige a Myanmar respaldar a los inversores de los dos países, particularmente en las esferas de banca, aviación, telecomunicaciones, minería, tecnología de la información, turismo, producción de bienes de consumo, negocios de seguros, servicios tecnológicos, de petróleo y gas, electricidad y salud, así como educación.Ambas naciones ratificaron el compromiso de estudiar la posibilidad de entablar cooperación en sectores como cultivo de árboles industriales, producción de variedades de arroz, acuicultura, silvicultura, conectividad de tránsito, tecnología de información y telecomunicaciones, turismo, asuntos legales y jurídicos, protección del medio ambiente y recursos naturales, cultura, arte, deporte, información y comunicación.Asimismo, formularon votos por mantener una estrecha coordinación en los foros regionales e internacionales, especialmente los mecanismos dirigidos por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), las Naciones Unidas (ONU), la OMC, la Reunión Asia-Europa, el Movimiento de Países No Alineados y otros de la subregión del Mekong.Naypyidaw reiteró su apoyo a Vietnam en el desempeño de papel de presidente de la ASEAN en 2020 y miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para 2020-2021.Al referirse a los asuntos regionales, las dos partes reafirmaron la importancia del mantenimiento de la paz y la estabilidad y la libertad y seguridad de la navegación marítima y aérea en el Mar del Este; y destacaron la importancia de resolver las disputas por vías pacíficas y sobre la base de las leyes internacionales, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS); y de no usar o amenazar con el uso de fuerza.Enfatizaron, además, la necesidad de implementar plena y efectivamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y de concluir un Código efectivo, sustantivo e inclusivo al respecto.Vietnam expresó su continuo apoyo a los esfuerzos de Myanmar por garantizar la paz, la estabilidad, la supremacía de la ley, y por promover la armonía y la reconciliación entre las comunidades, asegurando así un desarrollo sostenible y justo en el estado de Rakhine.Los dirigentes valoraron altamente el respaldo de la ASEAN y el Centro Coordinador del bloque para la Asistencia Humanitaria en Gestión de Desastres (AHA) a Myanmar en el manejo de asuntos humanitarios y la repatriación de refugiados en Rakhine./.