El Ministro de Seguridad Pública To Lam da la bienvenida al Ministro del Interior de Palestina , Ziyad Habalreeh. (Foto: VNA)

El Ministro de Seguridad Pública To Lam y el Ministro del Interior de Palestina Ziyad Habalreeh firmaron un Memorando de Entendimiento sobre prevención y control del crimen. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Representantes de los ministerios de Seguridad Pública de Vietnam y del Interior de Palestina acordaron intensificar el intercambio de delegaciones para el estudio de potencialidades de cooperación binacional en la garantía de seguridad y orden.Los titulares de las cartera vietnamita y palestina, general To Lam y mayor general Ziyad Habalreeh, patentizaron, además, el compromiso de fomentar el intercambio de informaciones y la colaboración en asuntos profesionales, durante sus conversaciones hoy en Hanoi.Por otro lado, coincidieron en la necesidad de agilizar la coordinación del manejo de casos de delincuencia trasnacional y reafirmaron el compromiso de no permitir que ninguna organización o individuo se aproveche del territorio de un país para operar contra el otro.Asimismo, las dos partes trabajarán juntas para proteger absolutamente la seguridad de las visitas de los altos dirigentes y de las sedes de las misiones representativas, así como de los ciudadanos de un país que trabajan, estudian en el otro, a la par del fomento de la cooperación en la mejora de la capacidad profesional y dominación de idiomas extranjeros (árabe, vietnamita).En la ocasión, To Lam y Ziyad Habalreeh firmaron un Memorando de Entendimiento entre ambos ministerios sobre la prevención y control de la delincuencia./.