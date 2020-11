La embajadora y delegada permanente de Vietnam ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Le Thi Hong Van, entregó sus cartas credenciales a la directora general de esta organización, Audrey Azoulay. (Fuente:VNA)

Hanoi, 05 nov (VNA)- La embajadora y delegada permanente de Vietnam ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Le Thi Hong Van, entregó sus cartas credenciales a la directora general de esta organización, Audrey Azoulay.En el acto efectuado en la sede de la UNESCO en París (Francia), Audrey Azoulay apreció las contribuciones prácticas y concretas de Vietnam a cuestiones importantes de la entidad, aportando a la realización de su misión común.Afirmó que Vietnam es siempre un miembro activo y responsable. También es uno de los países que lidera la implementación efectiva de los programas y actividades de la UNESCO, especialmente los programas educativos para el desarrollo sostenible, humano y de la biosfera, así como los destinados a la respuesta al cambio climático, al igual que la preservación y promoción de los valores culturales y los patrimonios tanto tangibles como intangibles.Expresó su esperanza de que el país indochino continúe contribuyendo de manera efectiva a la implementación de la Estrategia de Transformación y las iniciativas globales que la Unesco promueve, tales como “El futuro de la educación”, “La ética en la inteligencia artificial” y “La ciencia abierta”, entre otras.La directora general también aplaudió el papel activo de Vietnam que, en calidad de presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ( ASEAN ) este año y miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para el período 2020-2021, ha aportado al fortalecimiento de la cooperación entre la UNESCO y estos organismos, al igual que la respuesta a los impactos de la epidemia de Covid-19.Manifestó, a la vez, su deseo de realizar pronto una visita a Vietnam para intercambiar sobre las medidas específicas destinadas a elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel.Por su parte, Hong Van resaltó que los vínculos entre Vietnam y la Unesco han experimentado un buen desenvolvimiento en todos los aspectos, desde la educación, la cultura y las ciencias naturales y sociales hasta la información y la comunicación.En el contexto de que Hanoi promueve la innovación y la integración internacional integral, al igual que las relaciones exteriores multilaterales, los nexos con la ONU siempre han sido una prioridad en la política exterior del país, reiteró.Enfatizó que Vietnam concede gran importancia al apoyo y el acompañamiento de la UNESCO, especialmente al conocimiento, las ideas, los modelos y los títulos que otorga esta organización. Los cuales, dijo, han contribuido efectivamente al desarrollo socioeconómico sostenible e inclusivo en Vietnam.La diplomática expresó la esperanza de que las dos partes promuevan una mayor cooperación y compartan ideas y experiencias, en pos de contribuir a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de la ONU.Como presidente de la ASEAN y miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, Vietnam se esforzará a contribuir más a la cooperación entre el bloque regional y la ONU, en general, y la Unesco, en particular, recalcó.Hong Van también dio la bienvenida a la visita de la directora general a Vietnam para intercambiar sobre las orientaciones y prioridades de cooperación en el nuevo período./.