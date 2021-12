Premio de la Organización Marítima Internacional (OMI) (Fuente: Cục hàng hải VN)

Acto de entrega del premio (Fuente: VNA)

Londres (VNA)- El oficial Tran Van Khoi , miembro de la Administración Marítima de Vietnam, recibió el Premio otorgado por la Organización Marítima Internacional (OMI) en 2021 a la valentía excepcional en el mar.Khoi, quien trabaja en el Centro Regional de Coordinación de Búsqueda y Rescate Marítimo II de la referida entidad, es el primer marinero vietnamita en recibir ese premio de la OMI, el cual honra a los individuos que no temen arriesgar sus vidas y realizan actos de valentía excepcionales para salvar a otras personas en peligro en el mar, o para minimizar los daños al medio marino.Por la pandemia del COVID-19, Khoi no pudo participar en el acto de premiación. El Comité Organizador proyectó un filme corto para honrar sus acciones valientes.Van Khoi, de 47 años, trabaja en el Centro Regional de Coordinación de Búsqueda y Rescate Marítimo II, con sede en la ciudad central de Da Nang.Mientras estaba de servicio, el oficial y sus colegas desafiaron el mar embravecido para rescatar a cuatro marineros del buque de carga hundido Vietship 01 en condiciones meteorológicas extremas.En la edición de este año hubo un total de 37 nominaciones para el premio, presentadas por 23 países miembros de las Naciones Unidas y cuatro organizaciones no gubernamentales.Antes de la premiación, el secretario general de OMI, Kitack Lim, recibió a la encargada de negocios de la embajada de Vietnam en Reino Unido, To Minh Thu.Lim felicitó a Vietnam por ese premio y propuso que el país indochino continúe postulando candidaturas en los próximos años.Con una larga franja costera, Vietnam tiene alta potencialidad para desarrollar el sector marítimo, dijo, y afirmó que la OMI está dispuesta a cooperar y asistir al país indochino en este campo.Por su parte, Thu dijo que Vietnam siempre coopera de manera activa con otros países de la región en el sector marítimo, especialmente en las labores de búsqueda y rescate.Reveló que Vietnam presentará su candidatura a miembro del Grupo C de la Asamblea General de la OMI en 2023 y espera que el secretario general Kitack Lim apoye al país en este esfuerzo./.