Hanoi (VNA) El violinista Bui Cong Duy de la Academia Nacional de Música de Vietnam (ANMV) recibió el título de profesor honorario por parte de la Universidad Nacional de Artes de Kazajistán, se informó hoy aquí.



El director de la ANMV, Le Anh Tuan, subrayó que se trata del reconocimiento y alta evaluación de la Junta Directiva de la institución kazaja para el artista meritorio Bui Cong Duy por sus dedicaciones persistentes y eficaces y contribuciones a las artes, en general, y a la música, en particular, especialmente el espectáculo de cuerdas.



También, reiteró que en el campo del arte, en general, y de la música, en particular, no muchos vietnamitas han sido honrados con el título de profesor en las universidades prestigiosas del mundo.



Se sabe que la Universidad Nacional de Artes de Kazajistán otorga hasta el momento esa distinción honorífica en la rama de interpretación del violín solamente a unos pocos individuos Se p, entre ellos se encuentra el ruso Victor Tretyakov, quien conquistó la medalla de oro en el concurso prestigioso Tchaikovsky en 1966.

En el acto de entrega del título de profesor honorario (Fuente:VNA)

En los últimos años, Bui Cong Duy ha sido invitado muchas veces por la universidad kazaja para participar en el jurado de los concursos internacionales de violín y, al mismo tiempo, ha enseñado y actuado como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional del país del noroeste de Asia.

Bui Cong Duy, de 42 años de edad, es actualmente subdirector de la Academia Nacional de Música de Vietnam. El violinista ha conquistado numerosos premios internacionales, especialmente el primer galardón en el certamen Tchaikovsky para jóvenes en 1997./.