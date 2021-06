Entrega de premios al escritor Binh Ca (en el medio) (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El periódico The Thao & Van Hoa (Deportes y Cultura) de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) celebró hoy en Hanoi la ceremonia de entrega de los premios artísticos infantiles De Men (El Grillo) 2021.Este año se otorgaron cinco premios iguales "Cricket Desire" en los campos de la literatura (incluidos los cómics), el arte y el cine.Se trata de la novela Di Tron (Huir) del escritor Binh Ca; la animación Khuc Go Muc (Tronco de madera podrida) dirigida y dibujada por la artista Nguyen Thi Phuong Hoa; la colección de dibujos sobre la naturaleza y la vida de Xeo Chu (seudónimo de Pho Van An, nacido en 2007); la historieta "Ly & Chun – Tet la nhat, nhat la Tet!" (Ly & Chun - ¡Tet es lo mejor, lo mejor es Tet!) de Dang Quang Dung; y la colección de cuentos “Khac Biet Moi Tuyet Lam Sao” (¡Qué maravilla es ser diferente!) de Nguyen Hoang Vu y varios artistas.Según Tran Dang Khoa, vicepresidente de la Asociación de Escritores de Vietnam y presidente del jurado, aunque en la edición de este año no se entregó el Gran Premio Cricket Knight, las obras ganadoras del título Cricket Desire merecen el reconocimiento en el panorama del arte infantil.Los premios El Grillo 2021, lanzados a fines de marzo pasado, atrajeron cerca de 120 trabajos, de los que se seleccionaron 16 obras destacadas en los campos de la literatura (incluidas las historietas), el arte, el cine y la música.El certamen anual, fundado en 2020 por el periódico de la VNA, fue nombrado a partir del clásico "Las aventuras del grillo" del eminente autor vietnamita To Hoai, una obra que conquista el corazón de los niños en el país, de generación en generación.Para muchos vietnamitas que crecieron en el campo, ese insecto está vinculado a los recuerdos de la infancia, y les transmite la valentía.Según el Comité Organizador, la ceremonia de entrega de premios de la tercera edición del concurso tendrá lugar el Día Mundial del Niño 2022, por lo que los participantes pueden enviar sus obras a la sede del periódico de Deportes y Cultura (No. 11 Tran Hung Dao, distrito de Hoan Kiem, Hanoi), o al correo electrónico: giathuongdemen@thethaovanhoa.vn, hasta el 1 de mayo del año venidero./.