Nguyen Xuan Thang, secretario del Comité Central del PCV, director de la Academia Nacional de Política de Ho Chi Minh y presidente del Consejo Teórico Central, habla en la conferencia de prensa (Foto: VNA)

Hanoi, 22 ene (VNA) - El presidente del Consejo Teórico Central, Nguyen Xuan Thang, subrayó el papel esencial del trabajo de personal en la construcción del Partido, durante una conferencia de prensa efectuada hoy en Hanoi, en vísperas del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV).La construcción del Partido tiene un vínculo estrecho con la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento del control y la supervisión, así como la movilización de las masas, subrayó Xuan Thang al mencionar el borrador de informe sobre esa labor y la aplicación de los Estatutos del PCV durante el XII mandato.“Construimos el Partido basado en el pueblo y este es la novedad del documento”, subrayó.Xuan Thang, también secretario del Comité Central del PCV y director de la Academia Nacional de Política de Ho Chi Minh, afirmó que el Comité Central buscará un mecanismo para alentar y proteger a las personas que "se atreven a pensar, se atreven a hacer, se atreven a innovar y se atreven a asumir la responsabilidad de las acciones”.En cuanto a la selección de personal para el XIII mandato, Mai Van Chinh, miembro del Comité Central del PCV y subjefe de su Comisión de Organización, señaló que este tema tiene una posición, papel e importancia especial.Los preparativos recibieron una gran atención por parte del Comité Central y del Buró Político desde el inicio del mandato, dijo Van Chinh, y agregó que el proceso de selección del personal se ha realizado de manera científica, objetiva y cuidadosa.Su objetivo es no dejar que quienes no reúnan las condiciones requeridas se conviertan en miembros del Comité Central, y no dejar de lado a quienes son verdaderamente virtuosos, talentosos y prestigiosos en el Partido y el pueblo, apuntó.De acuerdo con las directrices, el Comité Central del XIII mandato estará integrado por 200 miembros, incluidos 180 oficiales y 20 suplentes.Se espera que los miembros menores de 50 años representen entre el 15 y 20 por ciento, los de 50 a 60 años cerca del 70 por ciento y los de 61 y más alrededor del 10 por ciento, dijo Van Chinh.Agregó que los jóvenes deberán representar alrededor del 10 por ciento y las mujeres, el 12 por ciento.“Estas son las pautas, pero para la realidad, tenemos que esperar al Congreso”, expresó.Con respecto a la presentación de candidatos al Comité Central del XIII mandato, explicó que se consideró cuidadosamente y alcanzó un amplio consenso para seleccionar algunos casos excepcionales que serán presentados al XIII Congreso Nacional para su decisión.Por su parte, Vo Van Thuong, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central, y jefe de su Comisión de Propaganda y Educación, subrayó que en el trabajo de personal se han heredado valiosas experiencias y prácticas de los congresos anteriores, y incorporado una serie de medidas conformes a las exigencias de la situación actual./.