Un artículo del periódico alemán Stern sobre el caso (Foto: VNA)

París (VNA)- La oficina de abogados de Bourdon, defensora de la demandante Tran To Nga contra los fabricantes estadounidenses de la dioxina/Agente Naranja, afirmó que siempre acompañará a la ciudadana franco-vietnamita en su lucha por la justicia para millones de víctimas de ese compuesto nocivo en el país indochino.



La fuente reveló que To Nga propuso presentar una apelación después que el Tribunal de Gran Instancia de Evry dictó que no era lo suficientemente competente para resolver su demanda contra 14 empresas agroquímicas transnacionales, que suministraron los defoliantes tóxicos utilizados por el ejército de Estados Unidos durante la guerra en Vietnam.



En ese sentido, manifestó la esperanza de que To Nga cuide su salud para poder “continuar la lucha hasta el final”.



Los abogados William Bourdon, Amélie Lefebvre y Bertrand Repolt, que han apoyado a To Nga durante más de 10 años, dijeron que la sentencia de la mañana del 10 de mayo adoptó un concepto obsoleto sobre el principio de jurisdicción unificada, que contradice los fundamentos modernos del derecho internacional y en el país.



Los juristas se mostraron sorprendidos cuando el tribunal reconoció que los fabricantes debían actuar por orden del gobierno de Washington en ese momento, cuando en realidad tenían la opción de decidir sobre su participación en el proceso de licitación para el suministro de herbicidas.



Además, el entonces gobierno del país norteamericano no forzó la fabricación de productos que contienen altos niveles de dioxinas como el Agente Naranja, por lo que el caso se relaciona con las políticas de las propias empresas químicas, precisaron.

Los abogados subrayaron la necesidad de determinar, ante la Corte de Apelaciones, todo el contenido de los pasados intercambios entre la administración estadounidense y las empresas químicas, lo que en la actualidad solo se puede hacer parcialmente y resulta muy difícil.



El propósito es que el tribunal tenga acceso al texto completo de las conversaciones anteriores, no solo a las partes elegidas y propuestas por las empresas a su favor, destacaron.

Durante la audiencia efectuada el 25 de enero pasado ante el tribunal de Evry, el abogado Jean-Daniel Bretzner de Monsanto argumentó que una corte francesa no tiene la competencia para juzgar acciones de otro país soberano en el marco de la “política de defensa” en tiempo de guerra.

To Nga, oriunda de la provincia survietnamita de Soc Trang, fue reportera de la Agencia Informativa de Liberación, se incorporó al campo de batalla en el Sur y fue afectada por la dioxina. Un examen médico en Francia mostró que sobrevivió con niveles de dioxina en la sangre por encima de los estándares establecidos.

En el lapso 1961-1971, la aviación norteamericana roció sobre territorio vietnamita 80 millones de litros de herbicida que contenían 400 kilogramos de dioxina, uno de los componentes químicos más tóxicos conocidos por el hombre.

Fue la guerra química de mayor envergadura y de consecuencias más destructivas en la historia de la humanidad. Más de 4,8 millones de personas resultaron expuestas a la dioxina, de las cuales tres millones sufrieron afectaciones./.