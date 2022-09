Hanoi (VNA) – El Tribunal Popular de alto nivel de Hanoi abrió hoy el juicio de apelación por el caso del comercio de medicamentos falsificados etiquetados como Health 2000 Canada que involucra al exviceministro de Salud Truong Quoc Cuong.

Quoc Cuong presentó una apelación para solicitar la reducción de sentencia de cuatro años de cárcel dictada en el juicio de primera instancia por la “falta de responsabilidades que causó graves consecuencias”.



Otros dos acusados, Nguyen Viet Hung, exdirector adjunto de la Administración de Medicamentos del Ministerio de Salud (DAV en inglés); y Le Dinh Thanh, exfuncionario del Departamento de Aduanas de Ciudad Ho Chi Minh, fueron condenados a tres y dos años respectivamente, por el mismo cargo que Quoc Cuong.

Dos exfuncionarios de la DAV, Pham Hong Chau y Nguyen Thi Thu Thuy, recibieron penas de cuatro años por abusar de cargo y poder en el cumplimiento de misiones públicas. Otros nueve imputados fueron condenados a dos a 16 años de cárcel por comerciar medicamentos falsificados.



Estos acusados interpusieron recursos para pedir la reducción de sentencias y penas suspendidas, rebajar indemnizaciones o eximir de responsabilidades civiles.



Según el veredicto en el juicio de primera instancia, como jefe de la DAV en el período de 2007 a 2016, Quoc Cuong no cumplió con su responsabilidad de supervisar e inspeccionar el trabajo de los expertos en la evaluación y concesión de licencias para siete tipos de medicamentos, lo que llevó a la aprobación de expedientes para la importación y venta de seis de los siete medicamentos falsificados, etiquetados como Health 2000 Canada, con un valor total de 6,43 millones de dólares.



Después de que los medicamentos fueran importados y vendidos en el país, aunque recibió información sobre el origen de los mismos, no dio instrucciones para detener su circulación o retirar y destruirlos. Como resultado, los establecimientos médicos nacionales continuaron utilizando medicamentos falsificados etiquetados como Health 2000 Canada sin un origen claro para tratar a los pacientes.



Mientras tanto, el exsubdirector de la DAV, Nguyen Viet Hung, no desempeñó correctamente las tareas y deberes asignados, por lo que no detectó ni detuvo las irregularidades de sus subordinados en la evaluación y concesión de licencias de los medicamentos./.