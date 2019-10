Foto de ilustración (Fuente: VNA)El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Truong Hoa Binh, y su homólogo ruso, Maxim Akimov

Hanoi, 29 oct (VNA)- Vietnam siempre atesora la asociación estratégica integral con Rusia y apoya al país euroasiático para mejorar su papel y posición en Asia-Pacífico, aseveró hoy el viceprimer ministro permanente, Truong Hoa Binh.Al recibir a su homólogo ruso, Maxim Akimov, en Hanoi, Hoa Binh afirmó que Vietnam desea profundizar la cooperación bilateral de manera pragmática.Los resultados de la 22 sesión recién concluida del Comité Intergubernamental Vietnam- Rusia para la Cooperación Económica- Comercial y Científico-Tecnológica han reflejado los esfuerzos conjuntos para eliminar los obstáculos a la colaboración bilateral y buscar medidas destinadas a intensificar la asociación, enfatizó.Con respecto al Año de Vietnam en Rusia y el Año de Rusia en Vietnam (2019-2020), el subjefe del Gobierno vietnamita instó a los organizadores de ambas partes a coordinarse entre sí y usar los logotipos acordados para optimizar la eficiencia del trabajo de comunicación.En la esfera del comercio, señaló los signos de disminución en el comercio bilateral, con ingresos en los primeros nueve meses de este año de solo tres mil 400 millones de dólares, una merma interanual de 1,4 por ciento.Sugirió que las dos partes continúen trabajando juntas para eliminar las barreras no arancelarias en un intento por optimizar el acuerdo de libre comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática (UEE).El petróleo y el gas es un sector cooperativo estratégico en la relación bilateral, declaró Hoa Binh, y señaló que Hanoi está dispuesto a facilitar condiciones para que las empresas rusas expandan la exploración y explotación de estos recursos en la plataforma continental de Vietnam de acuerdo con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.También pidió al gobierno ruso que apoye y aliente a las empresas de petróleo y gas a expandir sus actividades en la plataforma continental de Vietnam.Akimov, por su parte, afirmó que Vietnam no solo es un importante socio diplomático y comercial, sino también un amigo tradicional de Rusia.El diálogo político de más alto nivel entre los dos países ha creado una buena base para que avancen sus lazos comerciales, observó, destacando las percepciones comunes en asuntos internacionales y el apoyo mutuo en la arena global.La presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) de Vietnam en 2020 ayudará a fortalecer las alianzas entre Vietnam y Rusia en todas las esferas, dijo,Aprovechó la ocasión para felicitar a Vietnam por su elección como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el mandato 2020-2021, destacando que el hecho es importante no solo para el país indochino sino también para el mundo en el mantenimiento de la paz y estabilidad./.