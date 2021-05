Foto captada del artículo sobre la demanda de Tran To Nga (Fuente: Frankfurter Rundschau)

Berlín (VNA) - El periódico alemán Frankfurter Rundschau (FR) publicó un artículo sobre la demanda presentada por la ciudadana de origen vietnamita Tran To Nga contra las empresas que producían el Agente Naranja/dioxina utilizado por el ejército estadounidense durante la guerra en el país indochino.

Según el artículo publicado el 9 de mayo por el autor Stefan Brändle, el químico continúa afectando hoy día a Vietnam, donde nacen cada año alrededor de seis mil bebés con deformidades y enfermedades graves provocadas por sus efectos.

Al comienzo del texto, Brändle describió que Tran To Nga parece robusta, pero eso es solo en apariencia. “Los dedos de una mano no son suficientes para enumerar sus dolencias graves”: cáncer de mama, diabetes tipo dos, presión arterial alta, alfa talasemia, la enfermedad de la piel cloracné y problemas cardíacos.

Hoy, esta mujer franco-vietnamita de 79 años conoce la causa: las sustancias utilizadas en la guerra en Vietnam de 1961 y 1971 por las tropas norteamericanas, según el artículo.

El ejército estadounidense roció 80 millones de litros de químicos para defoliar bosques enteros y destruir los escondites a los soldados vietnamitas, de los cuales 46 millones de litros correspondieron al Agente Naranja producido entre otros por el fabricante Monsanto, que ahora pertenece al grupo Bayer.

Cuando estuvo expuesta a la dioxina en 1966, Tran To Nga no sabía tanto de los daños fatales del veneno como que el sufrimiento se extendería a sus hijos ya que los primeros síntomas no aparecieron de inmediato, escribió Brändle.

En 1969 la mujer que trabajó como profesora y periodista durante la guerra dio a luz a su primera hija, quien murió de dificultades respiratorias diecisiete meses después. Otras dos hijas de Tran To Nga siguen vivas, pero su salud es muy mala. Una nieta tiene problemas cardíacos.



Según el artículo, el Agente Naranja, que ataca directamente la estructura genética, ha causado cientos de miles de muertes y millones de personas enfermas en Vietnam.

Los estadounidenses pagaron casi 180 millones de dólares en compensación en 1984, pero solo a los veteranos estadounidenses de la guerra de Vietnam que habían entrado en contacto con el Agente Naranja. Los vietnamitas nunca fueron compensados por el uso generalizado del defoliante y sus consecuencias.

En 2004, Tran To Nga presentó una demanda ante un tribunal en el distrito de Évry, donde vive ahora, contra 14 gigantes químicos como Monsanto o Dow Chemical, que habían suministrado el herbicida Agente Naranja.

Cuando comenzó el juicio en enero, estas empresas impugnaron la jurisdicción del tribunal. Pero la ley francesa permite tales acciones.



Tras recibir una condena este lunes, las empresas acusadas pueden apelar lo que tendría graves consecuencias para Tran To Nga, a quien no le queda mucho tiempo.

Sin embargo, la mujer no se desanima. Si el proceso continúa, quiere ampliar la demanda para incluir el cargo de “ecocidio”, un delito contra la naturaleza.

La Asamblea Nacional francesa incluyó el término en su nueva ley climática a principios de mayo. El uso de un defoliante en tiempos de guerra sería la primera ilustración práctica de un ecocidio.

Más de medio siglo después de los vuelos de pulverización, en algunos lugares de Vietnam, como ilustran las películas científicas, crecen “plantas gigantes extrañas”, según relata Tran To Nga./.