Can Tho, Vietnam (VNA)- Los vínculos especiales de vecindad, amistad tradicional y cooperación integral entre Vietnam y Laos se reafirmaron en un encuentro con motivo de los 60 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas binacionales, efectuado en esta ciudad survietnamita.Durante la cita, celebrada por la Unión de Organizaciones de Amistad Vietnam- Laos en Can Tho en ocasión del aniversario 45 de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación bilateral (18 de julio) y Año de Amistad entre ambas naciones 2022, Nguyen Thuc Hien, vicepresidente del Comité Popular municipal, reiteró que los lazos binacionales constituyen un elemento importante en las relaciones internacionales de su país con otras naciones, a favor de la salvaguardia y el desarrollo.Se refirió en la ocasión al respaldo de Can Tho a distintas localidades de Laos en agroacuicultura, educación, comercio y turismo, así como en la educación con la concesión de becas a educandos en las provincias de Savannakhet y Champasak del país indochino.Por otro lado, Can Tho presta también atención a la organización de actividades de intercambio cultural, de pueblo a pueblo, en pos de fomentar la amistad entre los dos países.Thuc Hien expresó el deseo de que la cónsul general de Laos en Ciudad Ho Chi Minh, Phimpha Keomixay, consolide su posición como uno de los puentes de conexión entre ambas partes en los programas de hermanamiento entre Can Tho y otras localidades laosianas.Patentizó el compromiso de Can Tho de seguir implementando el plan del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam acerca del cumplimiento del acuerdo bilateral de alto nivel destinado a ampliar la cooperación multifacética binacional.A su vez, Phimpha Keomixay, informó brevemente sobre la situación socioeconómica de Laos y abogó por que las relaciones binacionales perduren y se conservan para la transmisión de generación a generación./.