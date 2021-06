Médicos toman muestras para realizar pruebas del COVID-19. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) Vietnam registra desde las 18:00 del 25 al 06:00 (hora local) de hoy 50 casos nuevos de COVID-19, de ellos, 40 se detectaron en Ciudad Ho Chi Minh, informó el Ministerio de Salud.



Según la misma fuente, siete provienen de la provincia de Long An, y los restantes, de Bac Giang.



De tal manera, el país acumula hasta esta mañana 15 mil 325 portadores del virus SARS-CoV-2, de ese grupo, 13 mil 565 corresponden a la transmisión local.



En particular, en el país hay 14 provincias que no han registrado ningún caso nuevo durante las 14 jornadas consecutivas, a saber, Yen Bai, Quang Ngai, Quang Tri, Thua Thien- Hue, Tuyen Quang, Son La, Ninh Binh, Thanh Hoa, Thai Nguyen, Bac Lieu, Dien Bien, Dak Lak, Vinh Phuc y Hai Duong.



Del 19 de abril hasta la fecha, más de 6,7 millones de personas fueron sometidas al test para detectar el coronavirus y por encima de tres millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19 fueron utilizadas. En tanto, la cifra de los recuperados ascendió hoy a seis mil 137 y la de las víctimas mortales, se mantiene en 74.



Entre las personas que aún reciben tratamiento en centros médicos, 647 dieron negativo al menos una vez en la prueba para la detección del COVID-19.



Mientras, casi 177 mil 500 individuos permanecen aún bajo el monitoreo de salud, de ellos, cerca de dos mil se encuentran en hospitales, por encima de 42 mil 300 en otros establecimientos y alrededor de 133 mil 200 en domicilios.

Hasta la 17:00 (hora local) de ayer, el Fondo Nacional de Vacunas contra COVID-19 de Vietnam recibió donaciones de casi 7,7 billones de dongs (334,8 millones de dólares) por parte de 343 mil 694 organizaciones e individuos.

Con el fin de garantizar la transparencia y equidad, el consejo de administración del Fondo publicó todas las agencias y organizaciones donantes, incluidas aquellas que han transferido dinero o se han comprometido a donar.

El fondo se estableció con el fin de recibir, administrar y utilizar las donaciones voluntarias de organizaciones e individuos nacionales y extranjeros, junto con otras fuentes legales para la adquisición e importación, investigación, producción y provisión de la vacuna COVID-19 en Vietnam.

Administrado por el Ministerio de Finanzas, el fondo utilizará los recursos movilizados para los fines correctos y de acuerdo con las regulaciones. Está sujeto a la inspección y auditoría de las agencias estatales pertinentes y bajo la supervisión del Frente de la Patria de Vietnam y la comunidad.

Con el fin de inmunizar a alrededor del 75 por ciento de su población este año, Vietnam necesita 150 millones de dosis de vacunas con un costo total de 25,2 billones de dongs (aproximadamente mil millones de dólares)./.