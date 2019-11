El vicepresidente del Comité Popular de Can Tho, Duong Tan Hien, y la secretaria de Estado del Ministerio de Cultura y Arte de Camboya, Menh Kossony (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) Esta ciudad survietnamita seguirá consolidando la cooperación a largo plazo con varias localidades de Camboya , afirmó el vicepresidente del Comité Popular de esta localidad, Duong Tan Hien.El funcionario hizo tal afirmación durante una reunión, efectuada la víspera en Can Tho , con la secretaria de Estado del Ministerio de Cultura y Arte del país vecino, Menh Kossony.Asimismo, Tan Hien destacó la amistad especial entre su provincia y el pueblo camboyano, que se fortalece a través de numerosas actividades de colaboración en la educación, salud, y economía.Se trata, en particular, de las políticas de asistencia financiera y de ayuda a la integración social para los estudiantes camboyanos en Can Tho, así como del lanzamiento de programas de consulta y distribución de medicamentos gratuitos, que benefician, hasta el momento, a más de 20 mil ciudadanos camboyanos.