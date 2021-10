Hanoi (VNA)- Nguyen Thi Thu Nhi marcó un hito en la historia de los deportes de Vietnam al derrotar a la japonesa Etsuko Tada y convertirse en la primera boxeadora vietnamita campeona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Para llegar la gloria, sin embargo, Thu Nhi experimentó un arduo viaje: de una niña que vendía boletos de lotería hasta conseguir el título de la OMB.Al compartir sus experiencias con el periódico Nhan Dan (Pueblo), Thu Nhi agradeció a los fans que siempre la han seguido y apoyado, en especial a su madre, quien dio a luz a "una niña rebelde como la de hoy". También mencionó al promotor de boxeo surcoreano Kim Sang-bum, quien le ofreció la oportunidad de pisar el cuadrilátero a nivel internacional y hacer historia, junto con el cuerpo técnico que siempre ha depositado su confianza en ella.Thu Nhi era originalmente de una familia con circunstancias difíciles. Cuando era niña, tuvo que dejar su tierra natal (en la provincia de An Giang) para ir a vivir con su abuela en Ciudad Ho Chi Minh, luego laboró en muchos trabajos, como vendedora de billetes de lotería o camarera en un restaurante. Sin embargo, la infancia triste y llena de penurias forjó una Thu Nhi resistente, tozuda y de voluntad férrea.A la edad de 13 años, Thu Nhi comenzó a familiarizarse con las artes marciales tradicionales y luego el boxeo. Se unió al equipo de boxeo de Ciudad Ho Chi Minh y obtuvo varios logros.El punto de inflexión le llegó en 2015, al participar en un evento de boxeo semiprofesional organizado por el club Cocky Buffalo. La chica, que tenía solo 19 años de edad, impresionó al jefe del club, el promotor de boxeo Kim Sang-bum. Poco después se unió oficialmente a Cocky Buffalo e inició su carrera profesional en este deporte.Las cualidades de la joven destacaron rápidamente en su formación profesional. Apenas después de unirse al club, Thu Nhi confirmó las esperanzas sobre ella con tres medallas de oro en el Campeonato Nacional de Boxeo en 2015, 2017 y 2018.En el ámbito internacional, en noviembre de 2018, su nombre resonó por primera vez cuando venció a la pugilista filipina Gretchen Abaniel, tres veces campeona del mundo.Entre las victorias cosechadas desde entonces, el nocaut que propinó a la tailandesa Kanyarat Yoohanngoh para ganar el campeonato de la OMB en la región de Asia-Pacífico en febrero de 2020, fue un peldaño importante para que la pugilista vietnamita adquiriera una dimensión mundial.En la tarde del 23 de octubre, en Corea del Sur, el "Ángel Negro" Thu Nhi (su apodo en el club) completó el milagro cuando ganó el campeonato mundial de peso minimosca de la OMB , convirtiéndose en la primera representante de Vietnam en conquistar un título de boxeo profesional de una de las mayores organizaciones de este deporte en el mundo.Tras recibir el cinturón del campeonato mundial, Thu Nhi no pudo contener su alegría y gritó en voz alta en inglés: “I’m from Vietnam” (Soy de Vietnam) frente a la cámara y toda la audiencia."Quiero que todos sepan de dónde vengo y que los boxeadores vietnamitas podemos estar absolutamente en la cima de la fama, no somos inferiores a nadie", compartió Thu Nhi./.