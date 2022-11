Hanoi (VNA) – Los legisladores votarán hoy para aprobar una serie de proyectos de ley y resoluciones importantes durante el último día de trabajo del cuarto período de sesiones de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de la XV Legislativa.En concreto, se ratificarán la Ley contra el Lavado de Activos (modificada); la resolución sobre el reglamento de las sesiones de AN (modificada); la resolución sobre la aplicación piloto de mecanismos y políticas especiales para el desarrollo de la ciudad de Buon Ma Thuot de la provincia de Dak Lak; la resolución sobre subastas de matrículas de automóviles; la resolución sobre la intensificación de la implementación de políticas y leyes sobre prácticas de ahorro y prevención del despilfarro; la resolución sobre las sesiones de interpelaciones y la resolución del cuarto período de sesiones del Parlamento.En la jornada, los legisladores también discutirán el proyecto de Ley de Licitaciones (modificada).La reforma y adiciones a una serie de normas contenidas en la Ley de Licitaciones deviene un requisito urgente para la construcción de un marco legal completo, sincrónico y coherente sobre las actividades de licitación y contratación con capital del Estado, mejorando así la competitividad, publicidad, tr an sparencia y eficiencia económica en las actividades de licitación.El proyecto de ley consta de 10 capítulos y 98 artículos. En comparación con la versión de 2013, se modifican 75 artículos, se agregan 21 artículos nuevos, se mantienen dos sin cambios y se eliminan otros 12.La sesión de clausura será televisada y transmitida en vivo./.