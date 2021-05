Hanoi (VNA)- La decisión del tribunal de la ciudad francesa de Evry de rechazar la demanda de Tran To Nga contra las empresas químicas no basó en los principios del derecho internacional existente ni consideró suficientemente los factores relevantes, afirmó la Asociación de Víctimas del Agente naranja/Dioxina de Vietnam (AVAV) en una declaración emitida hoy.El 10 de mayo, el tribunal de París se negó a la admisión de la demanda de To Nga, una franco-vietnamita de 79 años de edad, contra los grupos multnacionales que produjeron el Agente Naranja utilizado por el ejército estadounidense durante la guerra en Vietnam.El tribunal dijo que no tenía jurisdicción para juzgar un caso relacionado con las acciones del gobierno de Estados Unidos en tiempos de guerra, y dictaminó que las empresas estadounidenses estaban actuando por órdenes del gobierno, que estaba involucrado en un "acto soberano".Según la AVAV, este dictamen demuestra que la corte negó el derecho de los ciudadanos franceses que sufrieron daños por personas jurídicas extranjeras a ser reconocidos por la ley francesa.La declaración también mencionó un anuncio de los abogados de Nga en el que dijeron que el tribunal aplicó una definición obsoleta del principio de inmunidad jurisdiccional, que contradecía los principios modernos del derecho internacional y nacional.El tribunal no tuvo en cuenta factores relevantes como que las empresas estadounidenses eran libres de participar en licitaciones para producir químicos tóxicos con fines de lucro y no se vieron obligadas a hacerlo.Tampoco consideró el hecho de que las empresas químicas sabían que la dioxina era una sustancia altamente tóxica, pero aun así cambiaron intencionalmente el proceso técnico para acortar el tiempo de producción de agente naranja, reduciendo así los costos y aumentando las ganancias.AVAV enfatizó que el tribunal de Evry debería reconsiderar su decisión y esperó que un tribunal de apelaciones considerara todos los factores relevantes para emitir un fallo que requiera que las compañías químicas estadounidenses paguen una compensación.La asociación también afirmó su respaldo al juicio de To Nga y pidió que todos los amantes de la paz, la justicia y el progreso en todo el mundo la apoyaran a ella y a otras víctimas de dioxina en Vietnam.Nacida en 1941, Tran To Nga se vio expuesta al Agente Naranja en 1966 cuando era reportera de la Agencia Informativa de Liberación. Tanto ella como sus hijas padecen enfermedades típicamente vinculadas a la dioxina como trastornos cardíacos, diabetes y asma.Durante más de 10 años de persistir en su demanda para reclamar justicia para ella y millones de víctimas de ese producto químico en Vietnam, Tran To Nga ha captado la atención de la comunidad internacional y miles de personas acompañan su lucha histórica./.