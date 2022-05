Estadio de My Dinh, sede de las competencias de atletismo de los SEA Games 31 (Fuente: VNA)

Singapur (VNA)- El atleta singapurense Goh Chui Ling aspira a conquistar cuatro medallas en los próximos XXXI Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games 31), que tendrá lugar este mes en Vietnam El deportista competirá en las carreras de 800 metros (16 de mayo), 1500 metros (14 de mayo), 5000 metros (14 de mayo) y 10 000 metros (18 de mayo).A pesar de que aún no ha ganado una medalla después de asistir a cuatro ediciones del evento deportivo regional, Goh Chui Ling confía en que tiene buenas posibilidades de lograr su objetivo.Expresó a The Straits Times su emoción al prepararse a competir en unos eventos deportivos importantes y que también espera volver a encontrarse con atletas de otros países."Ese es uno de los privilegios de poder representar a tu país, puedes conocer gente de tantas culturas diferentes", dijo al periódico. "También sería bueno ponerse al día con otros atletas de Singapur, no solo del atletismo. Vienen muchos atletas prometedores, así que sería bueno conocerlos", añadió./.