Atleta participante en la carrera (Fuente: Soha.vn)

Ninh Binh, Vietnam, 9 sep (VNA)- Unos 800 atletas y aficionados procedentes de 17 países y territorios asistieron a la maratón Trang An 2018, efectuado hoy en la provincia de Ninh Binh, en el norte de Vietnam.Se trata de la primera vez que la maratón Trang An, que incluye en las competencias de la Federación de Atletismo de Vietnam, se organizó bajo el auspicio del Departamento de Cultura y Deportes de Ninh Binh.A través del torneo, las autoridades de Ninh Binh desean promover aún más el turismo, donde se encuentra el complejo del paisaje natural Trang An, reconocido por la UNESCO como patrimonio de la humanidad.Los atletas Vu Van Son y Nguyen Thi Y Tien fueron ganadores de las respectivas carreras masculina y femenina de 42 kilómetros.Los torneos de 21, 10 y cinco kilómetros fueron también celebrados.-VNA