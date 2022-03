Foto de ilustración (Fuente: VNA)





Anteriormente, las empresas vietnamitas de procesamiento y exportación de anacardos firmaron contratos con clientes



Para los contenedores cuyos documentos originales fueron recuperados, las empresas buscaban socios en Europa para revenderlos con el fin de minimizar el daño. Quedaban los documentos de 36 contenedores que aún no habían sido recuperados.



Según el ministro consejero de la Embajada de Hanoi en Roma, Nguyen Duc Thanh, entre estos 36 contenedores, la parte italiana decidió mantener 15 en sus puertos.



Con anterioridad, las empresas vietnamitas solicitaron apoyo de las autoridades en relación con el caso de fraude en exportaciones de 100 contenedores de anacardos vietnamitas a Italia.

Mediante la compañía intermediaria Kim Hanh Vietnam, las empresas del país indochino firmaron un contrato valorado en cientos de millones de dólares para exportar 100 contenedores de anacardo a Italia.



Los envíos fueron transportados por las compañías navieras internacionales Cosco, YANGMING, HMM, ONE con destino a los puertos italianos de Génova y La Spezia. Sin embargo, aunque varios de los contenedores llegaron, aún no han recibido el pago.



Los bancos vietnamitas enviaron solicitudes de cobro a los bancos adquirientes en Turquía e Italia, pero recibieron como respuesta que el comprador no es su cliente o los documentos de compraventa son copias y no los originales.



El hecho generó preocupaciones entre las empresas exportadoras, puesto que no saben dónde están los documentos originales, con los cuales cualquier persona pueda acudir al transportista para recibir la mercancía./.

