Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam, 17 feb (VNA)- Siempre que los visitantes pasan por Tay Do, compran el Banh Tet La Cam como un regalo especial después de su viaje para sus amigos y parientes. Esta especialidad también se envía a Estados Unidos y Australia… para que los vietnamitas en el extranjero también puedan degustar el peculiar sabor del arroz blanco de Can Tho.

La casa de Huynh Thi Trong, al final del callejón del barrio de An Thoi, distrito de Binh Thuy, es donde se puede descubrir mejor este especial plato vietnamita. Thi Trong es creadora del oficio de elaboración del Banh Tet La Cam y que ha contribuido en gran medida al desarrollo de esta especialidad.

La elaboración del pastel pasa meticulosamente por muchas etapas para que el plato quede perfectamente delicioso. Este pastel se elabora de arroz glutinoso, judías verdes, leche de coco, carne grasa, plátanos (para hacer el Banh Tet de plátano) y huevo salado.

Primeramente se lavan hojas de la hierba La Cam (Peristrophe roxburghiana) y se cocinan con agua para sacar su jugo, en el cual se pone a remojar el arroz glutinoso y blanco durante una hora. A este arroz se le añade leche de coco, sal, azúcar y luego se le pone al fuego de leña tradicional hasta que se cocine solo un 30 por ciento y finalmente se envuelve la masa con hojas de plátano.

Una vez cortado en pedazos, el pastel queda pegajoso, con el color púrpura del arroz teñido con hojas de La Cam; la masa se elabora con carne, yema de huevo salado, grasa y judías verdes y su olor anima a cualquiera a probar este plato especial.

En ocasión de los días festivos o Tet, el puesto de venta de Banh Tet La Cam de Trong tiene que hacer hasta mil ollas de este pastel al día, pero ni aun así puede responder la alta demanda de los consumidores.

Existen cuatro tipos del Banh Tet La Cam, según la receta de su propia masa: el Banh Tet La Cam, mezclado con huevo salado; el pastel con masa de plátano; el que lleva masa de judías verdes dulces y el que se hace con masa de judías verdes y grasa.-VNA



