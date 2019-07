El cantante vietnamita Son Tung M-TP (Fuente: Internet)

Hanoi (VNA)- El nuevo video musical del cantante vietnamita Son Tung M-TP, titulado “Hay Trao Cho Anh” (Entregámelo), batió numerosos récords tanto nacionales como mundiales.“Hay Trao Cho Anh” obtuvo un millón de “likes” (Me gusta) apenas tres horas después su lanzamiento, lo que lo convirtió en el video que alcanzó más rápido esa cifra en la historia de música vietnamita.El material lideró también la lista de las muestras musicales más vistas en las últimas 24 horas en Youtube, al registrar casi 11 millones 938 mil visualizaciones y un millón 227 mil likes.El clip derrotó a la canción “Señorita” de los cantantes internacionales Shawn Mendes y Camila Cabello, la cual logró más de siete millones 899 mil visualizaciones.La obra es una combinación perfecta entre tres estilos populares de música, incluidos el Latino, Moonbahton, y el Tropical House.La cinta fue grabada en Estados Unidos, y contó con la cooperación de los famosos cantantes estadounidenses Snoop Dogg, y Madison Beer.Según Metub, unidad que gestiona los videos de Son Tung en Youtube, “Hay Trao Cho Anh” es actualmente el video más buscado en Vietnam, el segundo en Canadá, el quinto en Corea del Sur, el noveno en Estados Unidos, y el décimo cuarto en todo el mundo.Mientras, la transmisión en vivo del musical (livestream) atrajo a 635 mil espectadores, lo que lo ubica detrás de “Kill this love” de BlackPink, que obtuvo 979 mil visualizadores, y “Thank you, next” de Ariana Grande, que llegó a las 829 mil.-VNA