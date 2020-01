Bookworm, destino confiable de la lectura para extranjeros en Hanoi (Foto: VNA)

Hanoi, 23 ene (VNA)- A partir de su pasión por leer y coleccionar libros, Hoang Van Truong dedicó mucho esfuerzo para construir Bookworm (44 Chau Long, Ba Dinh, Hanoi) y convertirlo en una de las librerías extranjeras más grandes de Vietnam con más 30 mil libros.Bookworm es una dirección familiar donde los extranjeros vienen a leer y descubrir el país y la gente vietnamita a través de los libros teñidos de color del tiempo.Por casualidad, me encontré con el canadiense Joseph Jones cuando vino a comprar libros en Bookworm. Joseph Jones dijo que conoció a esta librería por Internet. Desde un visitante luego se convirtió en un amigo del dueño. Joseph Jones aprecia mucho Bookworm porque no solo tiene una gran variedad de libros sino también es un lugar totalmente interesante para que aquellos viajeros busquen la paz, experimentándose a sí mismos con las palabras de cada libro y al cerrar sus páginas pueden ver la naturaleza. En Bookworm, los hermosos objetos conmemorativos no solo son para decorar la librería sino también brindan a los visitantes más conocimientos sobre el país.Con 18 años de desarrollo en Hanoi Bookworm se ha convertido en un interesante espacio de lectura para los extranjeros. Esta es una biblioteca a gran escala con aproximadamente 30.000 libros en inglés y francés acerca de todos los campos.En Bookworm se guardan muchos preciosos libros extranjeros y a la vez se actualizan constantemente los más nuevos publicados en el mundo. Especialmente, en Bookworm se intercambia regularmente una gran cantidad de libros usados proporcionados por lectores extranjeros viviendo y trabajando en la ciudad. Los visitantes a Bookworm pueden leer libros tomando un aromático café en un espacio tranquilo y totalmente separado del bullicio y ajetreo de Hanoi.Hoang Van Truong compartió: "Soy un lector apasionado, coleccionando libros desde algunos hasta miles y miles de libros, fue un proceso largo pero totalmente interesante. Los extranjeros, además de venir a Bookworm para comprar libros, también comparten conocimientos sobre la cultura de la lectura. En Bookworm, se conservan muchos libros antiguos de Vietnam traducidos a idiomas extranjeros y éstos se convierten en regalos preciosos para muchos”.En Bookworm se organizan mensualmente presentación de nuevos libros e intercambio entre los músicos y pintores vietnamitas con los extranjeros viviendo y trabajando en Vietnam.Especialmente, en ocasión del año lunar nuevo Bookworm también se celebra una fiesta solemne para que los lectores extranjeros tengan la oportunidad de conocer tanto el Festival Tradicional Tet de los vietnamitas como sus tradiciones culturales únicas./.