Berlín (VNA)- Medios de comunicación de Alemania informaron sobre la próxima emisión de veredicto por parte de un tribunal francés acerca del caso histórico de Tran To Nga , quien ha demandado a 14 empresas por la producción de defoliante que el ejército estadounidense utilizó durante la guerra en Vietnam El portal digital del diario Stern publicó un artículo, el cual subraya que casi medio siglo después de la guerra en Vietnam, el 10 de mayo se dictará en Francia un fallo judicial contra el Grupo Bayer y otros gigantes químicos internacionales.To Nga, una mujer francesa de 79 años de origen vietnamita, acusa a la empresa estadounidense Monsanto, propiedad de Bayer, de haber suministrado el altamente tóxico y defoliante Agente Naranja, que Estados Unidos utilizó ampliamente entre 1961 y 1971 en la guerra en el país sudesteasiático, provocando así graves consecuencias a cuatro millones de vietnamitas y también al medio ambiente.La demandante y las organizaciones que la apoyan desean que el delito de "ecocidio" sea reconocido internacionalmente por primera vez.To Nga es periodista y activista y lleva años luchando contra la injusticia en la guerra de Vietnam. "No lucho por mí misma, sino por mis hijos y millones de víctimas", dijo antes del inicio del juicio en enero.El texto señala que el Agente Naranja/dioxina es responsable del cáncer y de malformaciones graves, entre otras cosas. To Nga y su hija también padecen problemas cardíacos y tienen cáncer,entre otros. Otra hija murió prematuramente de un defecto cardíaco congénito. "Incluso hoy, seis mil niños nacen con malformaciones cada año en Vietnam", dice la abogada Valérie Cabanes.Mientras, el mismo día de ayer, el canal Deutsche Welle del país europeo también informó en su noticiero sobre el caso, notificando que hasta hoy día, se registran todavía millones de personas que sufren los efectos a largo plazo del veneno y muchos de los seres vivos nacen con graves deformidades.El ejército estadounidense realizó más de seis mil misiones de fumigación con el mencionado defoliante para allanar los bosques, bloquear rutas de suministro y destruir el mayor suministro de alimentos de los combatientes vietnamitas.La cantidad total del Agente Naranja que se utilizó por el ejército de Estados Unidos en Vietnam ascendió a casi 45 millones 680 mil litros. Las personas que están directamente expuestas a la dioxina pueden sufrir graves daños internos, especialmente en el hígado.Por otro lado, el tóxico también daña al feto y causa teratogenicidad, incluso muchos niños de tercera generación siguen sufriendo graves discapacidad y enfermedades.Datos oficiales indican que alrededor de dos a cuatro millones de personas son afectadas de forma permanente y al menos 100 mil niños nacen con discapacidad. Además de los defectos graves, hay más de 20 enfermedades que son supuestamente el resultado directo de la dioxina, como paladar hendido, joroba, inmunodeficiencia, trastornos neurológicos, diabetes, parkinson, leucemia, cáncer de próstata y otras enfermedades.El letal tóxico persiste durante mucho tiempo en el entorno, todavía se puede encontrar en el suelo y el agua, y afecta aún a las fuentes alimentarias más de 45 años después del final de la guerra.El canal recalcó, además, que debido al despliegue a gran escala, los soldados estadounidenses también estuvieron expuestos al Agente Naranja y de tal manera, presentaron una demanda colectiva contra varios fabricantes de productos químicos.En 1984, se reportó un acuerdo extrajudicial, según el cual, siete compañías químicas establecieron un fondo de compensación de 180 millones de dólares, un monto sin precedentes, a los veteranos estadounidenses.Durante los siguientes 10 años, el fondo pagó 197 millones de dólares a 52 mil exsoldados estadounidenses. Sin embargo, hasta el momento no se ha indemnizado a las víctimas vietnamitas./.