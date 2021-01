El Departamento de Salud de Hanoi decidió suspender temporalmente de su puesto laboral a Ta Van Hien (en el medio), subdirector del Centro de Salud del distrito de Chuong My (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Los cuatro casos en esta metrópolis survietnamita, que tuvieron contacto cercano con el paciente número 1498 del COVID-19 mientras realizaron la cuarentena centralizada en el distrito de Chuong My (Hanoi), dieron negativo al virus SARS-CoV-2, informó el Centro de Control de Enfermedades de Ciudad Ho Chi Minh (HCDC).Sin embargo, las cuatro personas continuarán realizando el aislamiento de 14 días según las regulaciones vigentes, precisó la fuente.Tras recibir las informaciones sobre el paciente 1498 el lunes pasado, el HCDC inmediatamente rastreó y trasladó a esos cuatro individuos a la zona de cuarentena concentrada en el distrito de Cu Chi, de Ciudad Ho Chi Minh, tan pronto como llegaron al aeropuerto de Tan Son Nhat.Las autoridades tomaron muestras a esas personas, mientras que a los pasajeros que viajaron en el mismo vuelo también se les transfiere la información a sus respectivas localidades para fortalecer la supervisión.El paciente 1498 es un estudiante de 22 años que regresó de Estados Unidos y arribó el 21 de diciembre de 2020 al aeropuerto internacional de Noi Bai, en Hanoi.El paciente fue aislado inmediatamente en la zona de cuarentena centralizada en el distrito capitalino de Chuong My. Durante ese periodo, el joven resultó negativo una vez al coronavirus. Mientras, los resultados de la segunda prueba, en la que resultó positivo al letal virus, fueron revelados después que cumplió su periodo de aislamiento de 14 días y regresó a su hogar en Quang Ninh para continuar la cuarentena domiciliaria.Hasta la fecha, las autoridades de Hanoi detectaron a ocho personas que tuvieron contacto cercano con el paciente en Chuong My, cuatro de las cuales regresaron a Ciudad Ho Chi Minh por vía aérea.En medio del complejo desarrollo de la pandemia, el HCDC recomienda a los pobladores cumplir estrictamente con las medidas preventivas en consonancia con el mensaje 5K (Mascarilla-desinfección- distanciamiento-sin congregación- declaración médica).Relacionado con el caso del paciente 1498, el Departamento de Salud de Hanoi y las autoridades concernientes de la localidad sostuvieron una reunión para revisar y reorganizar las labores de prevención y control epidémico en las zonas de cuarentena.En consecuencia, el Departamento de Salud de Hanoi decidió suspender temporalmente de su puesto laboral a Ta Van Hien, subdirector del Centro de Salud del distrito de Chuong My, quien firmó el permiso para que el paciente 1498 regrese a su casa en Quang Ninh antes de recibir los resultados de la segunda prueba del coronavirus.Las autoridades sanitarias se empeñan en analizar otros funcionados vinculados, a la par de rastrear los contactos cercanos del enfermo.Entretanto, el Departamento de Salud de la provincia sureña de Dong Nai envió avisos urgentes a los hospitales e instalaciones médicas locales sobre el fortalecimiento de la prevención y el control de la epidemia.Phan Huy Anh Vu, director de la entidad, instó a los establecimiento concernientes a prestar atención al tratamiento de los pacientes, así como realizar informes diarios sobre los enfermos, desarrollos clínicos y pronósticos de tratamiento en una aplicación de gestión al respecto del sector de la salud./.