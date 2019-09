Hanoi, 14 sep (VNA)- La Fiesta del Medio Otoño o Festival de la Luna llena es una actividad tradicional de numerosas culturas orientales dedicada a la infancia, que se celebra anualmente el día 15 del octavo mes del calendario lunar, que coincidió este año con el 13 de septiembre.

Este año, los juguetes característicos de esta ocasión abarrotaron los mercados de Hanoi. En calles bien conocidas por la venta de esos objetos como Hang Ma, Hang Can, y Luong Van Can, los tradicionales juguetes como linternas multicolores en forma de estrella, o máscaras de diversos diseños y precios razonables, fueron los favoritos de los clientes.El diseño de los juguetes mostró variedad. Especialmente, sobresalieron los muñecos de plástico con lámparas), basados en los personajes de dibujos animados favoritos de los niños.De acuerdo con los vendedores en esas calles, la linterna tradicional de Vietnam constituyó el juguete favorito, gracias a su color brillante y a su elaboración con materiales seguros para los niños. En particular, también tiene gran valor educacional por el diseño con la imagen de los héroes nacionales, o con figura de los paisajes del país.El Festival del Medio Otoño es ocasión para que los miembros de la familia se reúnan, y los niños se diviertan con sus juguetes por las calles, donde por estos días se realizan actuaciones de Mua Rong (danzas de dragón) y Mua Lan (danzas de león).En el festejo, la gente come Banh Deo (pastel de dulce pasta de arroz glutinoso) y Banh Nuong (pastel al horno), toma té, contempla la luna y ora por la salud y felicidad de todos./.