Hanoi (VNA)- Surgido en el siglo X, el Cheo es un arte teatral popular único que desempeña una posición importante en la vida cultural y espiritual del pueblo vietnamita. Con el transcurso del tiempo, esta vertiente tradicional de ópera, favorita de los pueblos del delta del río Rojo, se extendió a las regiones montañosas del norte y la costa central septentrional. Por sus valores artísticos, se está compilando un expediente sobre el Cheo para buscar el reconocimiento de la Unesco como patrimonio cultural del mundo.Del escenario “san dinh” al escenario moderno del CheoSegún varios documentos de investigación, el Cheo se originó en la entonces capital de Hoa Lu (Ninh Binh) en el siglo X y fue fundado por Pham Thi Tran, una famosa bailarina en el palacio real de la dinastía Dinh.Desde esa urbe, el Cheo floreció en todo el delta del norte, especialmente en Thai Binh, Hai Phong, Ha Nam, Hung Yen y Hanoi y luego se extendió a las regiones montañosas norteñas y la costa central septentrional.Aunque Ninh Binh es conocida como la tierra ancestral de esta manifestación, la aldea de Khuoc en la comuna de Phong Chau, distrito de Dong Hung, provincia de Thai Binh, es el lugar que alberga el más fuerte movimiento de su interpretación y aún se conservan allí muchas obras originales.La aldea ha sido una de las siete áreas famosas del Cheo en el norte desde el siglo XIX. En el pasado, sus artistas solían representarlo en el palacio real y en otras diversas regiones del país.Según Bui Van Ro, presidente del Club de Cheo tradicional de Khuoc, durante los tiempos difíciles de economía subsidiada, la mayoría de las familias solo podían escuchar este canto a través de la emisora radial la Voz de Vietnam porque era muy difícil apreciar directamente una función de los grupos profesionales. En el tiempo libre, los aldeanos solían tender esteras en la casa comunal (san dinh) para cantar Cheo y satisfacer su pasión. Esos artistas aficionados han contribuido a la preservación y el desarrollo del arte tradicional en la localidad, en particular, y en Vietnam , en general.En el pasado, las funciones se efectuaban en los patios de las casas comunales, pagodas y residencias de las familias nobles. El escenario generalmente era solo una estera con una pequeña cortina colgada detrás. Los artistas ejecutaban las obras en el tapete, mientras que los músicos se sentaban a ambos lados, y el público veía las actuaciones desde el frente y los laterales.A diferencia de otras formas de arte popular nacional, el Cheo combina canto, baile, música y drama. El Hat Cheo, canto en el escenario, puede ser interpretado por una persona o por un coro. La melodía es muy adecuada para el lenguaje natural de la voz vietnamita. Una obra suele durar unas dos horas, y requiere que los artistas tengan habilidades para cantar, bailar y actuar con música de fondo. El acompañamiento incluye instrumentos de cuerda típicos: dan nguyet y dan nhi và dan bau, especie de laúd y violín de dos cuerdas, así como flautas, tambores y platillos.El contenido de las obras describe la vida sencilla de la población rural, elogia las cualidades nobles del hombre, critica las malas costumbres y los vicios, lucha contra la injusticia, y expresa intereses comunes de la humanidad como el amor, la amistad, la compasión, la tolerancia y el perdón. Por ello, en una presentación no solo se disfruta de momentos relajantes, llenos de risas, sino que también se puede reflexionar y pensar en la vida.En el Cheo, los caracteres suelen ser convencionales y muy literarios. Es imposible no mencionar a los payasos, con un papel secundario, pero muy importante. El He Cheo (chico de la parodia) es un personaje habitual, al cual se le permite ridiculizar libremente a las personas. Las escenas cómicas esconden significados que atacan los malos hábitos y personajes de la sociedad feudal, incluidos el rey y los mandarines.Durante su larga historia, el espacio de actuaciones del Cheo ha cambiado gradualmente. Hoy en día, se presenta también en grandes escenarios con el apoyo de modernos sistemas de equipos de luz y sonido. La tendencia teatral condujo a la creación de obras modernas con temas candentes, las cuales transmiten el aliento vital que facilita atraer espectadores.El Festival Nacional de Teatro de Cheo 2022 fue un ejemplo de ello al reunir muchas piezas de calidad, conquistando audiencias por su creatividad y novedad.El Cheo como patrimonio cultural del mundoAnte el impacto de la integración cultural, es necesario preservar y promover los valores del arte tradicional. En la actualidad, además de los esfuerzos de los teatros de Cheo para acercar este género al público a través de presentaciones semanales, la capacitación de los directores y artistas es asimismo prioritaria.Como cuna del Cheo, artistas famosos de la aldea de Khuoc enseñan habilidades básicas del canto a niños de seis a 15 años los fines de semana y en las vacaciones de verano, con el objetivo de mantener el arte tradicional transmitido por sus antepasados.Pham Thi Hang, de 14 años de edad, comentó: “Desde que tenía cinco años, escuché a mi abuelo y a mi padre cantar las melodías de Cheo, que eran muy inspiradoras, así que amo este arte. Ahora, estoy estudiando muchas obras antiguas de los artistas del pueblo. Realmente espero que nuestra generación pueda llevar el Cheo del pueblo de Khuoc a las audiencias de otros lugares”.La Facultad de Drama y Teatro Nacional de la Academia de Teatro y Cine de Hanoi ha formado a famosos intérpretes vietnamitas de esta manifestación, como Xuan Hinh, Quoc Truong, Thanh Ngoan, Tu Long y Thu Huyen. Es el lugar para aprender y entrenar de manera metódica y profesional. Los estudiantes que se especializan en el género son capacitados durante cuatro años en técnicas de canto, baile y actuación. Los músicos aprenden los conceptos básicos de los instrumentos musicales y a actuar con la obra.El director artístico del Teatro Cheo de Hanoi, Le Van Tuan, señaló: “La formación de artistas y músicos profesionales de Cheo es muy importante porque ayudará a estos teatros a representar muchas buenas obras en beneficio del público”.Junto con la capacitación de la nueva generación de artistas, la introducción del Cheo en el espacio cultural contemporáneo para que más personas comprendan y amen ese arte también ha recibido mucha atención. Recientemente, jóvenes amantes del teatro tradicional nacional experimentaron con algunos proyectos comunitarios al respecto. Por ejemplo, el concierto “El sonido de los tambores Cheo”, en la casa comunal Kim Lien (Hanoi), fue organizado por un grupo de las llamadas generaciones 9x y 10x que comparten la pasión por la cultura tradicional vietnamita. La función, de dos horas, fue dividida en tres partes. La primera, para contribuir a que la audiencia tuviera un conocimiento básico sobre cinco personajes típicos del Cheo. En la segunda, el público trató de desempeñar un papel en la obra y, por último, los artistas interpretaron un extracto de la pieza “Quan Am Thi Kinh”.Además, algunos otros jóvenes también acercan este arte a la vida contemporánea a través de la aplicación de la digitalización en el diseño de pinturas de personajes del género con estilo artístico moderno.Truong Thi Hong Hanh, directora del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia de Thai Binh, unidad asignada para coordinar con otras agencias la creación del dossier “Las artes del Cheo del delta del río Rojo”, dijo que se completará el trabajo para presentar a la Unesco con vistas a su reconocimiento como patrimonio cultural mundial en 2025.Para promover el famoso arte tradicional Cheo del pueblo vietnamita, se necesita la atención del Estado y la participación de las personas en el canto, la interpretación y la preservación. Es un gran esfuerzo y un trabajo concreto que demuestra que Vietnam está dispuesto a hacer todo lo posible para que el Cheo pronto sea reconocido por la Unesco y honrado como patrimonio cultural mundial./.