Ciudad antigua de Hoi An celebra numerosas actividades para atraer a turistas (Fuente:VNA)

Hoi An, Vietnam, 14 dic (VNA)- Tras un tiempo de confinamiento debido al brote pandémico en julio, la ciudad de Hoi An está lista para dar la bienvenida a los turistas con el programa "Hoi An – Feliz Año Nuevo 2021" y otras actividades.En consecuencia, la antigua ciudad lanzó un concurso fotográfico a través del cual los turistas pueden compartir imágenes sobre sus experiencias de viaje. La competencia dura hasta febrero de 2021.Además, se llevan a cabo todos los sábados actividades interactivas y espectáculos del arte escénico popular Bai Choi con motivo del tercer aniversario de su reconocimiento como Patrimonio Cultural Mundial por la Unesco. A partir del 24 de diciembre, la calle Nguyen Phuc Chu se volverá más brillante gracias a la instalación de luces de colores, stands de comida tradicional y el mercado nocturno.El concierto "Hoi An – Feliz Nuevo Año 2021" tendrá lugar a las ocho de la noche del 31 de diciembre en el Parque An Hoi con numerosas actividades, espectáculos artísticos, baile callejero y cuenta regresiva, según el periódico electrónico Nhan Dan.De acuerdo con funcionarios del Centro de Cultura-Deporte y Radiodifusión de Hoi An, el programa marcará el regreso de los viajeros a la ciudad y les brindará mejores experiencias, además de contribuir a reanimar el turismo en el país en el período post-pandemia./.