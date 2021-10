Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh solicitó instrucciones del Comité Popular municipal sobre el plan para vacunar a los menores de 12 a 17 años, toda vez que la urbe actualmente no tiene las directrices para hacerlo.Así lo afirmó Pham Duc Hai, subdirector del Comité Directivo local de Prevención y Lucha contra el COVID-19, durante una conferencia de prensa sobre la situación epidémica en la localidad efectuada la víspera.Con respecto a la reapertura del servicio de restaurantes in-situ, Nguyen Nguyen Phuong, subdirectora del Departamento de Industria y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh, indicó que la metrópoli sureña no cuenta con ninguna política al respecto y requieren más tiempo para desarrollarla.En cuanto al pago de la tercera fase de apoyo a la población local, según Nguyen Van Lam, subdirector del Departamento municipal de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, la ciudad actualmente brindó fondos a alrededor de cinco millones de personas, pero todavía hay 1,5 millones que no han recibido la asistencia.

Asimismo, reveló que el sector laboral local mejorará con la reactivación de las actividades socioeconómicas.



Con anterioridad, el Departamento de Educación y Formación de Ciudad Ho Chi Minh propuso al Comité Popular municipal un plan de vacunación contra el COVID-19 para más de 642 mil estudiantes entre los 12 y 18 años de edad.

La entidad aspira a completar esa labor antes del fin del primer semestre de este año escolar para preparar el regreso a las aulas en el segundo.

Nguyen Van Vinh Chau, subjefe del Departamento municipal de Salud, dijo que la vacunación a los estudiantes comenzará una vez que el Ministerio de Salud establezca pautas específicas y haya asegurado el suministro suficiente de vacunas.

El Departamento estableció una lista de estudiantes mayores de 12 años, pero el calendario de vacunación aún no se ha elaborado y la urbe todavía espera el suministro adecuado de vacunas, agregó./.