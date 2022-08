El panorama de la reunión. (Fuente:VNA)

El presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Phan Van Mai (derecha), y Tan See Leng, titular de Trabajo y segundo ministro de Industria y Comercio de Singapur, (Fuente:VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) Ciudad Ho Chi Minh desea promover la cooperación con Singapur en el campo de la formación y el desarrollo de recursos humanos, incluida la capacitación de cuadros para el sistema de administración, subrayó hoy Phan Van Mai, presidente del Comité Popular municipal.Al recibir a Tan See Leng, titular de Trabajo y segundo ministro de Industria y Comercio de Singapur, Van Mai dijo que su urbe está muy interesada en el desarrollo de mano de obra, en general, especialmente en materia de fuentes de funcionarios para el sistema de gobernanza, tras apreciar las calificaciones y la experiencia de Singapur en la formación de recursos humanos de alta calidad.Las relaciones de cooperación entre Ciudad Ho Chi Minh y la nación insular no solo brinda beneficios a su metrópolis, sino también es un factor importante que contribuye al desarrollo común de los vínculos entre los dos países, según el funcionario.Formuló votos porque la localidad survietnamita y Singapur promuevan aún más las actividades del intercambio de informaciones y coordinación en los trabajos, a fin de poder cooperar en la implementación de proyectos específicos.Esperó que Singapur aumente la colaboración y comparta experiencias en el campo de desarrollo de las empresas startups y de innovación, como contribución a convertir a Ciudad Ho Chi Minh en un centro de emprendimiento de negocios del país y la región.Ciudad Ho Chi Minh se compromete a crear condiciones favorables para las actividades de negocios de las empresas singapurenses a largo plazo en esta urbe survietnamita, enfatizó.A la vez, Tan See Leng, reiteró que el recurso humano es el recurso más importante de cada estado y Singapur está dispuesto a cooperar e intercambiar experiencias con Ciudad Ho Chi Minh en esa materia.Tras resaltar que la ubre siempre ha sido un destino favorito de las empresas singapurenses, abordó la creación de un grupo de trabajo o consejo tripartito con la participación de los ministerios y ramas de ambos países y Ciudad Ho Chi Minh en aras de promover la colaboración en los campos de interés común como la construcción de urbe inteligente, gestión y desarrollo urbano y de economía verde y proyectos de comercio e inversión, entre otros aspectos./.