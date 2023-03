El panorama del encuentro (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) - La Comisión de Inspección del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) convocó los días 21 y 22 de marzo en esta capital su 27 período de sesiones , bajo el presidio de su titular Tran Cam Tu, quien es miembro del Buró Político y secretario del Comité Central del PCV.En la cita, la Comisión decidió aplicar las medidas disciplinarias contra el Comité de Asuntos Partidistas del Tribunal Popular de la provincia altiplana de Dak Nong del mandato 2015-2020 y su secretario y presidente del Tribunal Popular provincial, Ngo Duc Tho.El Comité de Asuntos Partidistas del Tribunal Popular de Dak Nong violó el principio del centralismo democrático, las normas laborales y el trabajo del personal, mostró falta de responsabilidad y liderazgo, lo que provocó que el Tribunal Popular provincial y varios tribunales de nivel distrital violaran las reglas del Partido, leyes del Estado y normas del sector judicial en materia procesal.Las referidas violaciones y deficiencias provocaron graves consecuencias y una opinión pública negativa, afectando la lucha contra los delitos y la reputación de las organizaciones del Partido y del sector judicial local.Se pidió al Buró Ejecutivo en el Comité Provincial del Partido que aprenda seriamente de las lecciones, corrija las deficiencias y los errores, considere la responsabilidad y las acciones disciplinarias contra colectivos e individuos relevantes e informe los resultados a la Comisión.La Comisión también decidió dar advertencias a los Comités de Asuntos Partidistas del Comité Popular provincial de Dong Nai en los mandatos 2011-2016 y 2016-2021, al Comité Partidista de la Corporación Tin Nghia en el mandato 2015-2020; al vicesecretario del Comité Partidista y secretario del Comité de Asuntos Partidistas y presidente del Comité Popular Provincial, Cao Tien Dung; miembro del Buró Ejecutivo en el Comité Provincial del Partido y secretario del Comité Partidista de la ciudad de Bien Hoa, Vo Van Chanh.También sugirió que el Buró Político considere medidas disciplinarias contra el Buró Ejecutivo en el Comité Provincial del Partido de los mandatos 2010-2015 y 2015-2020.La Comisión propuso que la Secretaría del Comité Central del PCV considere imponer medidas disciplinarias contra el mayor general Do Huu Ca, ex miembro del Buró Ejecutivo en el Comité del Partido de la ciudad de Hai Phong y ex director del Departamento de Seguridad Pública municipal; Truong Minh Hien, ex miembro del Buró Ejecutivo en el Comité del PCV de la provincia de Ha Nam y ex vicepresidente del Comité Popular provincial; Vu Huu Song, ex miembro del Comité Partidista y ex director del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Ha Nam; Nguyen Dong, miembro del Buró Ejecutivo en el Comité del PCV de la provincia de Hoa Binh, jefe de la Junta de Información y Educación del Comité Partidista Provincial, exjefe de la Junta de Asuntos Internos del Comité Partidista Provincial, exdirector adjunto permanente del Comité Directivo Provincial para la Prevención y el Control de la Corrupción y los Fenómenos Negativos, exmiembro del Comité Partidista Provincial y exjefe de la Oficina del Comité Partidista local.Los funcionarios mostraron degradación en el pensamiento político, la virtud moral y el estilo de vida y violaron los reglamentos del Partido, las leyes del Estado y las cosas que no deben hacer los miembros del PCV, además de descuidar sus responsabilidades ejemplares. Sus acciones causaron graves consecuencias y una preocupación pública negativa, dañando la reputación de las organizaciones del Partido y las autoridades locales.En la reunión, la Comisión también revisó las quejas disciplinarias del Partido y decidió sobre otros contenidos importantes./.