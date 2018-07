Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Un tribunal en Ciudad Ho Chi Minh condenó a tres años de prisión a Dang Thanh Binh, exsubgobernador del Banco Estatal de Vietnam, por ignorancia de la ley, lo cual no exime de su cumplimiento, provocando graves consecuencias en el caso del Banco de Construcción (VNCB).

Dang Thanh Binh durante el juicio (Fuente: VNA)

Al cierre del juicio de primera instancia efectuado la víspera, la corte reiteró que en 2012 el gobierno adoptó un plan para la reestructuración de seis instituciones crediticias ineficientes. En ese sentido, el Ejecutivo instó al Banco Estatal a evaluar la capacidad financiera de los nuevos inversores del banco Dai Tin (predecesor del VNCB), antes de comenzar la reforma de esa entidad.Sin embargo, subrayó, la ignorancia de Dang Thanh Binh, encargado de la evaluación, posibilitó a un grupo de inversores encabezado por Pham Cong Danh a emprender la reforma del banco Dai Tin y luego tomar el poder y el control del VNCB.Posteriormente, Cong Danh y sus cómplices cometieron graves delitos, provocando una pérdida de más de 654 millones de dólares.La corte también señaló que aunque se enteró de las violaciones ocurridas en Dai Tin, Thanh Binh no adoptó paso alguno para terminar con las transgresiones de los gerentes de esa entidad. Además, los miembros del grupo supervisor de la reestructuración del banco no cumplieron sus responsabilidades, lo que condujo a estas pérdidas millonarias.Durante el juicio, que se extendió por una semana, otros acusados admitieron sus delitos. Dang Thanh Binh no reconoció sus responsabilidades, sino justificó que solo no cumplió el deber político encomendado por la comisión del Partido Comunista en el Banco Estatal.Además de Binh, los demás acusados recibieron condenas de un año a dos años y medio de prisión, por mostrar la falta de responsabilidad provocando graves consecuencias. – VNA