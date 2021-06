Hanoi (VNA)- Vietnam confirmó hoy dos casos mortales debido a enfermedades subyacentes graves en combinación con el COVID-19, según la Dirección nacional de lucha contra la pandemia.De acuerdo con la fuente, se trata de dos mujeres de 87 y 60 años de edad, residentes en la provincia de Bac Ninh y en Hanoi, respectivamente. De tal manera, la cifra de los casos mortales por el COVID-19 en Vietnam ascendió a 61.La anciana de 87 años padecía de hipertensión, insuficiencia cardíaca durante años, enfermedad de Parkinson y sufrió en 2017 un infarto de miocardio. La paciente no podía realizar por sí sola las actividades cotidianas y necesitaba la atención diaria de su hijo, quien también fue diagnosticado como portador del virus SARS-CoV-2.Tras dar positivo en la prueba para la detección del COVID-19 , recibió la atención de salud en el Hospital de Bac Ninh, y luego, en el Nacional de Enfermedades Tropicales.Pese al cuidado intensivo e integral de los médicos, su estado de salud se deterioró y falleció el pasado13 debido a una neumonía por síndrome de dificultad respiratoria aguda causada por el virus SARS-CoV-2, shock séptico en paciente con insuficiencia cardíaca, hipertensión, enfermedad de Parkinson.Mientras, la paciente de 61 años de edad, quien sufría recurrencia del linfoma no Hodgkin en abril pasado, recibió atención médica en el Hospital Nacional de Enfermedades Tropicales tras dar positivo en la prueba del coronavirus.Sin embargo, no respondió al tratamiento y falleció la víspera por shock séptico, neumonía causada por SARS-CoV-2, infección invasiva por Aspergillus en el contexto de linfoma no Hodgkin./.