El panorama del acto (Fuente: VNA)

Bac Giang, Vietnam (VNA)- Un acto por el 138 aniversario del levantamiento de Yen The fue celebrado en la Zona de Reliquias Históricas Hoang Hoa Tham, en el distrito de Yen The, provincia norteña de Bac Giang.El evento tuvo por objetivo concientizar al público sobre la tradición de unidad, patriotismo e independencia, así como despertar el orgullo nacional, según el periódico electrónico Nhan Dan.La insurrección de Yen The (1884-1913), dirigida por el héroe nacional Hoang Hoa Tham , marcó un hito importante en la historia de las luchas contra el colonialismo francés y aportó valiosas experiencias a la historia militar del país.Celebrado por primera vez en 1984 en ocasión del centenario de aquel hecho, el festival se celebra cada año del 15 al 17 de marzo.En el evento convergen los valores culturales tradicionales y modernos, reflejando la identidad cultural de las etnias del distrito de Yen The en particular y la provincia de Bac Giang en general, en su proceso de integración y desarrollo, lo que contribuye a preservar la cultura nacional./.