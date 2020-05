Hanoi (VNA)- El Ministerio de Salud de Vietnam está considerando el trasplante de pulmón para un paciente británico del COVID-19, que se encuentra en estado crítico hace tiempo, anunció hoy el profesor Nguyen Van Kinh, presidente del Consejo Profesional de la mencionada cartera.

Expertos consideran el trasplante de pulmón para paciente británico del COVID-19 (Fuente: VNA)

Durante una reunión con organizaciones internacionales sobre la nueva estrategia de tratamiento y prueba de COVID-19, informó que el denominado paciente 91, un piloto de 43 años de edad de Vietnam Airlines, permanece ingresado en el Hospital de Enfermedades Tropicales en Ciudad Ho Chi Minh desde el 20 de marzo.El paciente británico todavía se encuentra en estado crítico. Sus dos pulmones están condensados, sus enzimas hepáticas e infecciones han aumentado, precisó.Agregó que en la actualidad, el hombre en cuestión es tratado con antibióticos y diálisis.El piloto es asistido desde hace 32 días por una máquina de soporte vital llamada oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), que bombea la sangre fuera del cuerpo y en una máquina corazón-pulmón que elimina el dióxido de carbono y devuelve la sangre llena de oxígeno.Las muestras tomadas de su páncreas dieron positivo al coronavirus el miércoles, mientras que las muestras tomadas de su sangre y lavado bronquial mostraron resultados negativos. El paciente había dado negativo cinco veces anteriormente, amplió el especialista.Con un peso 100 kilogramos y 1,83 metros de estatura, el paciente es obeso con un índice de masa corporal (IMC) de 30,1 y sufre un trastorno de coagulación de la sangre y un síndrome de tormenta de citoquinas, una respuesta inmune intensa donde las defensas del sistema liberan muchas citocinas a través del torrente sanguíneo que actúa contra el cuerpo, explicó Van Kinh.Dijo que el cuerpo del paciente ha sido resistente a todo tipo de fármacos coagulantes domésticos y el Ministerio de Salud ha tenido que comprar medicamentos en el extranjero para su tratamiento.Mientras tanto, otros dos pacientes de COVID-19 en estado crítico han mostrado progreso.La denominada paciente 20 ya no necesita el apoyo de ECMO o tanto apoyo de un respirador como antes. Puede hablar, comer y beber normalmente, y ahora mismo se encuentra en rehabilitación y cumple un régimen de refuerzo nutricional.La mujer vietnamita de 64 años es tía de la paciente 17, primer caso de COVID-19 de Hanoi que aterrizó el 2 de marzo desde Londres. Se confirmó que estaba infectada el 7 de marzo, un día después de que su sobrina se recuperó y fue dada de alta.A su vez, la paciente 161 se recuperó de la enfermedad y regresó al hospital Bach Mai en Hanoi para reanudar la fisioterapia por el accidente cerebrovascular, que sufrió antes de contraer el coronavirus.La mujer, de 88 años, es la paciente más longeva del COVID-19 en Vietnam, proviene del distrito de Van Lam en la provincia norteña de Hung Yen, y sufrió un derrame cerebral el 17 de marzo, por el cual padece una hemiplegia (parálisis) en el lado izquierdo del cuerpo.Fue llevada de urgencia al hospital local Pho Noi, donde le diagnosticaron una hemorragia cerebral, y posteriormente se trasladó al Hospital Bach Mai, donde permaneció en la misma habitación con un paciente del COVID-19 del 17 al 22 de marzo.Más tarde dio positivo al virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19 en el hospital que se convirtió en el mayor foco de la pandemia en el país.La reunión efectuada para analizar ese y otros casos, además de la estrategia a seguir en la nueva etapa, contó con la participación del jefe de la representación de la Organización Mundial de Salud (OMS) en Vietnam, Kidong Park; el director del Programa de Protección Sanitaria Global, Matthew R. Moore; representantes del Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y otros especialistas.Los expertos intercambiaron en la ocasión informaciones sobre las estrategias para la prueba y tratamiento del COVID-19, así como puntos de vista sobre los casos de recaída de la enfermedad.Especialistas de la OMS y el CDC elogiaron los esfuerzos de Vietnam en la lucha antipandémica y mostraron su disponibilidad para colaborar con el país indochino en la elaboración de estrategias adecuadas para la prueba del COVID-19 en el futuro.Vietnam no ha registrado ningún deceso por la enfermedad hasta la fecha. El país lleva 22 días consecutivos sin transmisión comunitaria de la enfermedad. Su recuento de casos infectados subió a 288 el jueves después de que 17 vietnamitas repatriados desde los Emiratos Árabes Unidos (EAU) dieron positivo.Los últimos pacientes se encontraban entre los 297 vietnamitas repatriados de EAU el domingo pasado. Aterrizaron en el aeropuerto de Can Tho, en el Delta del Mekong, y fueron puestos en cuarentena en la cercana provincia de Bac Lieu./.