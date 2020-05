Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi, 28 may (VNA)- Vietnam no reportó hoy ningún caso nuevo del COVID-19, lo que mantiene libre a este país de la enfermedad desde las 6 horas del 16 de abril.El país ha pasado 42 días consecutivos sin transmisión comunitaria, según el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Lucha contra esta pandemia.Del total de infecciones registradas, 187 casos fueron importados y se pusieron en cuarentena después de ingresar al país, 278 se recuperaron por completo y no se han reportado muertes.En la actualidad, 49 pacientes reciben tratamientos en centros médicos de los niveles central y local, con ocho resultados negativos para el virus SARS-CoV-2 una vez y 17 en dos ocasiones o más.Un total de ocho mil 869 personas que tuvieron contacto cercano con pacientes o ingresaron a Vietnam desde regiones afectadas por la pandemia fueron puestos en cuarentena en hospitales, establecimientos concentrados o sus hogares./.