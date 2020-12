Vinh Long, Vietnam (VNA)- Las autoridades de esta provincia survietnamita se enfrascan en brindar tratamientos médicos al reciente paciente del COVID-19 en la localidad, que ingresó ilegalmente desde el exterior, así como revisar su historial de viaje para rastrear los casos de contacto cercano con el enfermo.El presidente del Comité Popular de Vinh Long, Lu Quang Ngoi, hizo tal manifestación al reunirse hoy aquí a una delegación del Instituto de Pasteur para discutir las medidas de prevención y control epidémico en la localidad.De ese modo, informó que el Gobierno local coordina activamente con las autoridades de las localidades vecinas para llevar a cabo la misión.También instó a los sectores y niveles implementar estrictamente las medidas de prevención del COVID-19 y mantener una mayor vigilancia para evitar la propagación de ese mal; así como recomendó a los pobladores no entrar en pánico y cumplir con las regulaciones al respecto.Por su parte, Phan Trong Lan, director del Instituto de Pasteur, valoró la detección temprana del caso en Vinh Long y urgió a la provincia a continuar enfocándose en la implementación de las medidas preventivas, especialmente en ocasión de las festividades por el Año Nuevo.Según el Comité Directivo para la Prevención y Lucha contra el COVID-19 de Vinh Long, el paciente, el caso número 1440 del país, recibe actualmente tratamientos en el Hospital provincial de Tuberculosis y Enfermedades Pulmonares y se encuentra en estado de salud estable, sin síntomas de tos y fiebre.A través de la trazabilidad, el sector de la salud local identificó 15 personas con contacto cercano con el paciente, quienes fueron puestas en aislamiento inmediatamente.De la cifra, 13 dieron negativo en la primera prueba del virus SARS-CoV-2 y los otros dos todavía esperan por los resultados.Además, 122 personas en el grupo F2 realizan la cuarentena en domicilio bajo la supervisión del sector sanitario y las autoridades locales.Mientras, el Departamento de Salud de la provincia de Tien Giang, informó que muchos casos de F1 y F2 fueron aislados con urgencia tras tener contacto con el paciente 1440 en un restaurante de la comuna de My Duc Dong, distrito de Cai Be.Según el Instituto de Pasteur, el paciente ingresó ilegalmente al país desde Camboya. El hombre viajó a Ciudad Ho Chi Minh para luego regresar a Vinh Long.Durante el viaje en un auto de 16 plazas, esa persona se detuvo en el restaurante Minh Phat 2, en el distrito de Cai Be, de la provincia de Tien Giang.Por otro lado, el Gobierno de la provincia de An Giang también orientó a las fuerzas pertinentes coordinar con las de Vinh Long para revisar el historial de viaje del paciente, tras recibir el aviso que el mismo regresó al país a través de la puerta fronteriza de Long Binh de esa localidad./.