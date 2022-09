Una esquina de la ciudad de Da Nang (Fuente: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA)- En 2022, Da Nang marca el aniversario 25 de su categorización como ciudad de primer nivel en la división político-administrativa (1º de enero de 1997). Durante el último cuarto de siglo, la localidad se ha esforzado continuamente para mejorar su apariencia, convirtiéndose en una urbe dinámica, civilizada y moderna, digna de ser "Ciudad Habitable" de Vietnam.

En los pasados 25 años, muchos programas y proyectos se han implementado a partir de la voluntad del Partido y del pueblo. Refiriéndose a Da Nang, debe hablarse sobre la humanidad del programa "Cinco NO, tres TENER", que incluye: no hogares hambrientos, no analfabetos, no mendigos vagabundos, no drogas, no asesinatos y robos; tener casa, tener trabajo, tener un estilo de vida urbano cultural y civilizado.

Además, el gobierno local lanzó el programa "Ciudad de cuatro seguridades": orden público, seguridad vial, alimentaria y bienestar social. En tal sentido, se han puesto en práctica numerosas políticas para crear empleos, aumentar los ingresos y garantizar la paz para la población.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)



Al llegar allí, puede percibirse que la urbe ha sido favorecida por la naturaleza con paisajes encantadores, "montañas en el corazón de la ciudad, pueblo en el corazón del mar"... Además, Da Nang también es famosa por sus puentes con diversas formas y colores diferentes, que conectan las dos orillas del poético río Han, justo en el corazón de la ciudad, creando una belleza brillante. Este es el cimiento básico para realizar obras culturales, deportivas, comerciales y de servicios… propiciando motivación y despertando su potencial de desarrollo económico y turístico.



Al hablar de Da Nang, no solo evocamos la hermosura de una nueva área urbana dinámica y moderna, sino que también tenemos que mencionar a su gente, amable, sencilla y hospitalaria, que trabaja día y noche para contribuir a la protección, construcción y desarrollo de una espléndida ciudad.



Durante este viaje de 25 años de establecimiento y desarrollo, el territorio ha enfrentado muchas veces dificultades y desafíos debido a desastres naturales y epidemias devastadoras, como la histórica inundación de 1999, el tifón Xangsane en 2006 y numerosos brotes de COVID-19, que afectaron gravemente a las personas y bienes del Estado y del pueblo, inhibiendo el desarrollo integral de la urbe. Pero en esos retos, vimos un Da Nang unido, un solo corazón. La gente apoya las directrices y políticas de la ciudad, y con la atención y el respaldo oportunos del Gobierno Central, la localidad ha superado gradualmente los períodos difíciles para estabilizar el desarrollo y ser merecedora de su posición como locomotora del desarrollo de la región central del país.



Con las ventajas mencionadas anteriormente, junto con la voluntad de su gente y el dinamismo de las autoridades locales, Da Nang continuará manteniendo y promoviendo los logros alcanzados después de 25 años bajo la dirección del Gobierno Central y constituyendo siempre opción número uno de inversionistas y turistas nacionales y extranjeros./.