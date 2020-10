Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) constituyen un destino potencial para la exportación de productos vietnamitas como confecciones textiles, calzado, artículos de bellas artes y artesanales y alimentos procesados, en el contexto de la interrupción de diferentes cadenas de suministro tradicionales a causa de los impactos del COVID-19.Así coincidieron en señalarlo expertos participantes en una conferencia de intercambio comercial en línea entre ambas partes, efectuada la víspera por el Ministerio de Industria y Comercio, y las embajadas de Vietnam en Argentina y Brasil.Al intervenir en la cita, Do Thang Hai, viceministro de Industria y Comercio de Vietnam, reiteró que el Mercosur, que incluye a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, fue establecido en 1991 y constituye hoy el quinto mayor bloque económico en el mundo y uno de los productores líderes en alimentos, materias primas y energía, así como un mercado potencial de más de 275 millones de consumidores y un Producto Interno Bruto (PIB) de 4,58 billones de dólares, cifras que representan el 70 por ciento de la población de América del Sur y el 82,3 por ciento del PIB regional, respectivamente.Por otro lado, notificó que el país indochino estableció un mecanismo de diálogo con la mayoría de los estados miembros de Mercosur , incluidos los comités intergubernamental; mixto de economía, comercio e inversión y también de economía, comercio y técnica con Brasil.Con el fin de impulsar aún más los lazos en esos sectores, ambas partes se encaminan hoy a la negociación de un acuerdo mercantil bilateral.En la ocasión, se refirió al valor del intercambio comercial de cinco mil 530 millones de dólares en los primeros ocho meses de 2020, 1,66 por ciento menos que en el mismo lapso de 2019.Tras destacar el control efectivo del COVID-19 en Vietnam, el funcionario informó que su Ministerio se esfuerza por impulsar la promoción comercial en línea y favorecer el acceso a las informaciones de mercado por parte de las comunidades empresariales de ambas partes, en aras de elevar aún más el trasiego mercantil con los países de Mercosur y lograr el equilibro de la balanza comercial.A su vez, Duong Quoc Thanh, embajador de Vietnam acreditado en Argentina, subrayó que ambas naciones mantienen relaciones de amistad en múltiples esferas como la política, cultura, educación e intercambio pueblo a pueblo.En los últimos cinco años, el valor del trasiego mercantil anual Vietnam-Argentina se sitúa en alrededor de tres mil millones de dólares, por lo que el país indochino es su mayor socio comercial en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y prevé aumentar esa cifra a cuatro mil millones de dólares.Sin embargo, Vietnam solo ingresó cada año en el mencionado período alrededor de 500 millones de dólares por las ventas a Argentina, valor que equivale a 1,4 por ciento de la demanda de importación del estado sudamericano.Por esa razón, queda aún un amplio margen para la exportación de bienes de Vietnam a Argentina en particular y al Mercosur en general, en especial productos textiles y de confecciones, calzado, artículos de decoración interior, de bellas artes, café, pimienta y anacardo.La Oficina comercial de la Embajada de Vietnam en Argentina, concurrente en Uruguay y Paraguay, subrayó que ambos mercados poseen caracteres complementarios y precisó que los países del Mercosur poseen ventajas en la producción agrícola, insumos para la ganadería, materias primas industriales y minería; mientras que los productos exportables clave de Vietnam son equipos electrónicos y de telecomunicaciones, confecciones textiles y calzados.En especial, las economías integrantes del Mercosur no han sellado ningún acuerdo de preferencia comercial con los países que poseen estructura de productos exportables competitivos con los vietnamitas. Mientras, el país indochino es hoy el octavo mayor socio comercial de Argentina.Pham Thi Kim Hoa, embajadora de Hanoi en Brasilia, remarcó que Brasil constituye actualmente el mayor mercado consumidor de América del Sur con una población de 200 millones de habitantes y cada año, ese país destina más de 236 mil millones de dólares para la compra de mercancías en el exterior, cuyo 30 por ciento se destina a la adquisición de productos asiáticos.Brasil es hoy el mayor socio comercial de Vietnam en América del Sur, mientras que el estado indochino es hoy la contraparte más grande en ese sector del gigante sudamericano.Pese que los brasileños prefieren los productos acuáticos y procesados, calzado, bebidas y juguetes hechos en Vietnam, la cuota de las mercancías del país indochino en ese país es aún muy modesta, al situarse solo en 1,5 por ciento del valor de las importaciones de Brasil cada año.Especialistas coincidieron que en el período posCOVID-19, las empresas vietnamitas gozarán de varias oportunidades para la promoción comercial y el incremento de su cuota de mercado en América del Sur.