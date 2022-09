Can Tho, Vietnam (VNA)- Un modelo de mercado sin efectivo hizo su debut en el mercado An Thoi, del distrito de Binh Thuy, en la ciudad survietnamita de Can Tho Datos oficiales indican que hasta 150 pequeños comerciantes están operando en el mercado de An Thoi, y alrededor del 30 por ciento de ellos se han registrado para pagos que no son en efectivo.El modelo de mercado sin efectivo permite a los comerciantes y compradores pagar los productos mediante el pago con código QR o transferencias de dinero rápidas a través de cuentas telefónicas en la aplicación VNPT Money, desarrollada por el Grupo de Correos y Telecomunicaciones de Vietnam (VNPT).El director del Departamento municipal de Industria y Comercio, Ha Vu Son, dijo que se trata de una tendencia inevitable que brinda muchos beneficios a los usuarios.Según el subdirector de VNPT Can Tho Nguyen Quoc Viet, su empresa se ha coordinado con las autoridades locales y los consejos de administración de los mercados locales para poner a prueba el modelo al respecto.Después de un mes de prueba, hay casi 200 puntos que aceptan pagos con VNPT Money y casi mil usuarios de la billetera VNPT Money. VNPT Can Tho ha desarrollado hasta ahora 38 puntos que brindan servicios de depósito y retiro de dinero en los distritos de la urbe./.