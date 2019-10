El Banco de Inversión y Desarrollo de Vietnam (BIDV) (Fuente: VNA) El Banco de Inversión y Desarrollo de Vietnam (BIDV) (Fuente: VNA)

El año pasado, este banco vietnamita ocupó el quinto lugar en la clasificación realizada en términos del Índice de Fortaleza de la Marca (BSI).La marca BIDV fue valorada en 450 millones de dólares este año, lo que duplicó la cifra de 2016 de 218 millones de dólares, convirtiéndose en una de las 10 más valiosas de Vietnam durante dos años consecutivos.La calificación de fortaleza de la marca BIDV pasó de A en 2016 a AAA en 2019. Es la única empresa en Vietnam que obtuvo esa valoración este año.La institución financiera obtuvo 80 de los 100 puntos del BSI en 2019. La empresa también escaló 44 lugares para asegurar la posición 307 entre las 500 marcas bancarias más valiosas del mundo.Al final del primer semestre del año, el BIDV tenía un activo total de más de 60,2 mil millones de dólares, un 6.6 por ciento más que el año pasado. Brand Finance , con sede en Reino Unido, es la firma de valoración de marcas líder mundial.Los resultados de su evaluación de marcas se publican anualmente en medios internacionales como The Banker, BBC, CNN, CNBC, Bloomberg, The Economist y The Wall Street Journal.También es una de las pocas agencias que cumple con los estándares de valoración de marca ISO 10668./.