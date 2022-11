Can Tho, Vietnam (VNA)- El departamento de asuntos exteriores de Can Tho organizó un día cultural y una reunión entre Vietnam y Corea del Sur para conmemorar el 30 aniversario de las relaciones diplomáticas de las naciones.El evento atrajo a 20 stands que presentan artículos y platos culturales tradicionales vietnamitas y surcoreanos. También contó con un concurso de cocina y un desfile de modas con trajes tradicionales, actuaciones musicales y de artes marciales, y una exposición de pintura.En la ocasión, los organizadores otorgaron 270 becas, cada una con un valor de 80,51 dólares, a estudiantes desfavorecidos con desempeño académico sobresaliente y niños necesitados con madres vietnamitas y padres surcoreanos en la ciudad del delta del Mekong.El vicepresidente del Comité Popular municipal Nguyen Thuc Hien dijo que la ciudad firmó un memorando de entendimiento sobre cooperación con la provincia surcoreana Jeollanam-do , en 2012. Desde entonces, las partes realizan muchas actividades conjuntas en capacitación de personal y promoción cultural.Ha Gwang-yun, jefe de la oficina de representación de Jeollanam-do, dijo que la localidad surcoreana quiere fortalecer la colaboración con Can Tho en los campos del petróleo, la química, la energía y el medio ambiente./.