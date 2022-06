Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- El Departamento de Defensa Comercial del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam aconsejó a las empresas nacionales continuar revisando las actividades de exportación de los productos sujetos a investigación antielusión a Estados Unidos, en el contexto de que ese país norteamericano considera exenciones fiscales para baterías solares Por otro lado, recomendó que las firmas cumplan estricta y plenamente con los requisitos de la agencia de investigación de Estados Unidos , así como coordinarse estrechamente con el Departamento de Recursos Comerciales durante el curso del caso.Con anterioridad, el 6 de junio de 2022, el presidente estadounidense, Joe Biden, declaró el estado de emergencia relacionado con la escasez de suministro nacional de células y módulos solares para la producción de energía solar, contribuyendo a reducir la dependencia de la energía térmica para lograr el objetivo de desarrollar energías limpias y combatir el cambio climático de Estados Unidos.En particular, asignó al secretario de Comercio que considere tomar las medidas apropiadas para permitir la exención de impuestos antidumping, antisubsidios y antievasión de impuestos antidumping y antisubsidios (si es aplicable) para los productos de células y módulos solares importados de cuatro países del sudeste asiático.En concreto, incluye a Camboya, Malasia, Tailandia y Vietnam con un plazo de 24 meses desde la fecha de declaración o hasta que se levante el estado de emergencia, lo que ocurra primero.Según el Departamento de Defensa Comercial, el 28 de marzo de 2022, el Departamento de Comercio de Estados Unidos inició una investigación de evasión de impuestos antidumping y antisubsidios sobre módulos solares importados de los cuatro países del sudeste asiático antes mencionados.Actualmente, estos productos chinos están siendo gravados por Estados Unidos con derechos antidumping que van del 15,85 por ciento al 238,95 por ciento e impuestos antisubvenciones del 11,97 por ciento al 15,24 por ciento.El Departamento de Comercio de Estados Unidos realiza la investigación y aún no ha llegado a una conclusión oficial sobre el caso. Los productos importados de Vietnam no están siendo investigados ni se les han aplicado medidas antidumping y antisubsidios./.